La primera colección NFT de Donald Trump es vendida en $4.5 millones de dólares y se agota en pocas horas

La primera colección NFT del polémico expresidente de Estados Unidos Donald Trump se vendió en $4.5 millones de dólares y se agotó menos de 24 horas después de salir al mercado.

En total se vendieron 45,000 NFT que se agotaron el viernes por la mañana, según el sitio CollectTrumpCards.com, que organizó la venta.

Cada uno se vendió a $99 dólares, por lo que las ganancias ascienden a $4.46 millones de dólares.

No está claro si el expresidente se beneficiará económicamente de la venta, pero CollectTrumpCards.com señala que los NFT no están conectados con la campaña presidencial de Trump de 2024.

“Estas tarjetas comerciales digitales no son políticas y no tienen nada que ver con ninguna campaña política. Donald J. Trump, The Trump Organization, CIC Digital LLC o cualquiera de sus respectivos directores o afiliados no pertenecen, administran ni controlan a NFT INT LLC”, según el sitio.

La expectativa de sus videos promocionales

Días atrás, el expresidente promocionó las tarjetas comerciales a través de una serie de anuncios ampliamente publicitados, que lograron generar gran expectativa en el mundo de los activos digitales.

En el video de promoción aparece una imagen animada de Trump vestido con un traje de superhéroe disparando rayos láser por sus ojos. Luego el verdadero Trump envía un mensaje:

“Este es Donald Trump, con suerte tu presidente favorito de todos los tiempos, mejor que Lincoln, mejor que Washington”.

La colección de NFT tomó a muchos por sorpresa y fue ridiculizada incluso por algunos partidarios de Trump.

Cómo son los NFT de Trump

Los NFT de $99 dólares, que Trump describe como “pertenecientes a mi vida y carrera”, representan digitalmente al expresidente como astronauta, piloto de carreras, vaquero y superhéroe.

Algunos diseños son únicos, mientras que otros existen en ediciones de hasta 20, según collectTrumpCards.com, el sitio web que enumera las fichas.

“Cada tarjeta viene con una oportunidad automática de ganar premios increíbles como una cena conmigo”, dice el expresidente en el video promocional, y agrega: “No sé si es un premio increíble, pero es lo que tenemos”.

Otros premios que se ofrecen incluyen una llamada telefónica o una llamada de Zoom con Trump, una salida al golf, una hora de cóctel en Mar-a-Lago y una cena en Miami, según CollectTrumpCards.com.

La compra de al menos 45 NFT también da derecho al titular a un “boleto garantizado para asistir a la cena de gala con Trump en el sur de Florida“, dijo el sitio.

