Los problemas legales para la familia Trump llegan hasta Irlanda 

Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Las demandas parecen ser el pan de cada día para la familia Trump quien ahora se enfrenta a una más, pero no en Estados Unidos, sino en Irlanda. Según nuevos informes, Friends of the Irish Environment (FIE), un grupo sin fines de lucro que busca garantizar la implementación adecuada de la ley ambiental en el país, demandó a TIGL Ireland Enterprise Limited, la compañía detrás del hotel y campo de golf irlandés del expresidente.

Según se ha podido conocer, en la demanda se asegura que el hotel y campo de golf del magnate afecta a una costa cercana que causará un daño irreversible a los terrenos protegidos. Si bien es cierto que Trump renunció como director de la empresa irlandesa tras decir que “no podría importarle menos” el resort en Doonbeg , condado de Clare, sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump, siguen como directores de TIGL, por lo que tendrán que hacer frente a esta nueva acusación.

Newsweek reportó que el profesor asistente de derecho regulatorio en Trinity College Dublin, Suryapratim Roy, les reveló que el grupo ambientalista recientemente ganó influencia al ganar una serie de demandas que reconocieron los derechos ambientales en la constitución irlandesa, lo que sin duda “les da confianza para asumir casos de ambientales de alto perfil”.



Si bien el caso se ha robado los reflectores, esta no es la primera vez que los Trump tienen problemas con las leyes de Irlanda, en marzo de 2020, la junta de apelaciones de planificación de Irlanda, Bord Pleanala, se negó a permitir que el mismo campo de golf erigiera un malecón planificado entre el agua y las dunas para proteger el campo de la erosión costera, sin embargo, desafiaron la ley.

En un comunicado de prensa del jueves, el director de la FIE, Tony Lowes, dijo que la decisión de 2020 “dejó muy claro” a la Organización Trump que a la empresa no se le permitió realizar construcciones que impidieran la evolución natural de las dunas. “Sin embargo, lo han hecho aquí, ignorando una carta de advertencia de la autoridad local y la carta de nuestro propio abogado”, dijo Lowes.

Te puede interesar:

– Trump revela sus ambiciosos planes si gana las elecciones de 2024

– Votantes le dan la espalda a Trump en una nueva encuesta

– En redes sociales se burlan de Trump por su “anuncio importante”