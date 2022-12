Alcalde de El Paso en Texas declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes

El alcalde Oscar Leeser declaró el estado de emergencia en El Paso, en el estado de Texas, el sábado por la noche ante la oleada de inmigrantes indocumentados que llegaron recientemente y que están viviendo en condiciones inseguras en las calles, con temperaturas muy bajas y la inminente suspensión del Título 42.

El alcalde, que anteriormente se había negado a emitir un estado de emergencia, dijo que “cientos” de migrantes están en las calles en condiciones inseguras mientras las temperaturas comienzan a bajar.

El alcalde dijo que se espera que esta situación podría empeorar mucho cuando se levante el miércoles el Título 42, la política fronteriza de la era Trump que permitía rechazar a los inmigrantes en la frontera por la pandemia de Covid, una suspensión de la norma sanitaria aplicada a la inmigración que los funcionarios federales esperan que conduzca a un aumento notable en la llegada de inmigrantes.

“Sabemos que la afluencia el miércoles será increíble”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa, y agregó más tarde que algunos funcionarios estimaron que la cantidad de inmigrantes que llegan podría más que duplicarse después del 21 de diciembre.

Teniendo en cuenta todos esos factores, “sentimos que hoy era el momento adecuado para declarar el estado de emergencia”, agregó Leeser.

A principios de esta semana, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza dijo que más de 2,400 migrantes cruzaron diariamente a EE.UU. cerca de El Paso durante el fin de semana, describiendo el número como un “gran aumento en los cruces ilegales” en el área.

Si bien esos números aumentan y los recursos de la región ya están severamente presionados, el miércoles también marcará el final ordenado por la corte del Título 42, una política que, desde el inicio de la pandemia de Covid-19, ha permitido a los funcionarios rechazar a los migrantes encontrados en el frontera sur.

La fecha límite tiene a los funcionarios federales preparándose para un mayor aumento en uno de los cruces fronterizos más utilizados por los inmigrantes.

El alcalde de El Paso dijo que anteriormente no llamó a una emergencia porque los líderes locales y otras organizaciones habían podido responder a las llegadas de inmigrantes, pero agregó que ya no es el caso.

“Dije desde el principio que llamaría cuando sintiera que nuestros solicitantes de asilo o nuestra comunidad no estaban seguros”, dijo Leeser el sábado. “Realmente creo que hoy nuestros solicitantes de asilo no están seguros porque tenemos cientos y cientos en las calles y esa no es la forma en que queremos tratar a las personas”.

La declaración permitirá a los líderes locales solicitar recursos adicionales del estado, como refugios para el personal y transporte, dijo la ciudad en un comunicado de prensa.

También se activará un Centro de Operaciones de Emergencia y se implementarán planes de manejo de emergencias para ayudar a “proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los migrantes y nuestra comunidad”.

La ciudad agregó equipos que ya se han desplegado en el centro de la ciudad para ayudar a los inmigrantes, organizar su transportación y ofrecerles refugio.

Muchos de los inmigrantes que llegan a El Paso no buscan quedarse, pero la infraestructura de la ciudad estaba luchando para soportar las multitudes que entran y salen.

