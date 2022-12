Galilea Montijo confiesa que tuvo compañeros en ‘Hoy’ que le caían mal y se los hizo saber: “Pasa mucho”

Galilea Montijo se sinceró en televisión acerca de la convivencia con algunos compañeros, confesando que no se ha llevado bien con todos dentro del programa ‘Hoy’ e inclusive se los ha hecho saber, aunque también existen aquellos con quienes la convivencia es más agradable.

Fue en el programa de Unicable ‘Netas Divinas’ que conduce junto con Paola Rojas, Daniela Magún y Consuelo Duval, en donde la presentadora jalisciense fue cuestionada si en alguna ocasión ha tenido que exagerar en algo y luego ha tenido que pagar las consecuencias, a lo que sin pensarlo mucho respondió que tiende a expresar demasiado lo cariñosa que es, pero también en aquello que no le agrada.

“Exagero en mis cariños, en el drama no creo que sea como muy de drama, pero sí exagero como en mis cariños, pero no me arrepiento de exagerar en eso o de demostrar mis cariños, porque cuando quiero, quiero mucho, y cuando no quiero también lo demuestro. Entonces también luego me paso un poquito, porque no se me da la (falsedad)”, mencionó.

Enseguida, la también actriz señaló que prefiere ser sincera a la hora de demostrar simpatía, pero cuando no es así le ha provocado algunos problemas.

“Eso me ha traído muchas consecuencias, no me caes bien y te lo hago saber y me gusta también… soy muy querendona, pero esta parte de cuando alguien no me cae bien, lo hago saber… ¡sin ser maleducada eh!”, agregó, para después aclarar que prefiere ser muy “frontal” sin ser grosera, motivo por el cual no abre mucho la puerta de su hogar a todo el mundo, únicamente a personas con las que se lleva bien.

Pero eso no fue todo, ya que Montijo destacó que también agradece cuando se encuentra con personas que la confrontan para decirle que no les caen bien.

“Yo prefiero mil esas personas que me lo hacen saber… no nos llevamos bien, sale bye. Lo agradezco mucho”, agregó.

Pero al ser cuestionada directamente por sus compañeras si esta situación se le ha presentado en el trabajo, terminó por confesar que en el matutino de Televisa le ha tocado trabajar con compañeros que no se llega a entender e incluso se los ha dicho de frente, aunque por fortuna para ella han tenido que abandonar el proyecto.

“En el trabajo pasa mucho, nos pagan para entretenerles. Me ha pasado en Hoy con ciertos personajes, personajes que han pasado, ni siquiera que se han quedado, pero nos lo hemos hecho saber porque no es que vamos a ser amigas o amigos, porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero las personas frontales siempre”, explicó.

