Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 19 al 25 de diciembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 19 al 25 de diciembre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Serán días para un razonamiento profundo, las emociones y los sentimientos los tienes que dejar de lado por un momento, usar la mente y el pensamiento claro y conciso para tomar decisiones importantes con respecto al amor, al trabajo y al dinero. Es momento de no dejarte llevar por el corazón, sabes bien que no ha sido un buen consejero las últimas semanas y por eso mismo tienes que darle un descanso para acomodar naturalmente todo lo que siente. En el dinero esta semana habrá grandes oportunidades de inversión y de apertura de créditos, esto te puede dar un descanso y un desahogo en deudas que sigues arrastrando de meses atrás, solamente es cuestión de organización para no seguir en ese bucle de deudas. En el amor cuidado con los celos, piensa, razona antes de siquiera armar un escando o propiciar un pleito. La salud de tus venas es importante, checa todo lo que tenga que ver con la circulación sanguínea.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Desarrollar nuevos proyectos es tu gran labor para esta semana, no puedes seguir poniendo pausa a esos planes de crecimiento o jamás lo lograras, pero la energía de estos días te da un gran impulso en todo lo nuevo que quieras hacer, así que a trabajar con lo estancando que puedes salir rápida y positivamente de esto. En el amor nuevas oportunidades de conocer personas, pero quien tiene que tomar la oportunidad eres tú, así que, sin miedo, que no todas o todos son iguales, quizá haya alguien que ya sea todo lo que esperas en este momento. Llegan a ti nuevas oportunidades de crecimiento económico, pero no todo lo que brilla es oro, ten cuidado antes de tomar una decisión, analiza e investiga para no arrepentirte después de poner tus expectativas e ilusiones en donde no tenía que ser. La salud pasa por un gran momento de recuperación, las preocupaciones que tenías con respecto a tu cuerpo físico se quedan atrás y sientes que la vitalidad vuelve a ti.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Caminos que se abren ante ti, pero entenderás que no puedes andar por los dos al mismo tiempo, la omnipresencia no es un poder que tengas, así que tendrás que decidir por uno, sí, seguramente la encrucijada es muy grande pero tu mente y corazón en este momento están perfectamente conectados y equilibrados, así que déjate llevar por lo que sientas, que esa será la decisión correcta para ti y tu crecimiento profesional y económico. En el amor las discusiones y malentendidos por fin se resuelven, los acuerdos de pareja se vuelven a poner en la mesa y llegan a un gran entendimiento, solamente no seas terco o terca, tendrás que poner el orgullo en una cajita, bien encerrado, para que no te vuelva a ser quien interfiera en la reconciliación.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cuidado con los excesos, sí, son días de muchas reuniones, juntas, seguramente compromisos inaplazables, pero eso no quiere decir que te excedas en ningún tipo de vicio, cuida tu cuerpo físico que tanto trabajo te ha costado mantener en perfectas condiciones, no quieras caer de nuevo en molestias, dolores, difíciles de tratar, que te hable el aprendizaje del pasado. En el dinero es un gran momento para comenzar un ahorro a futuro, lo que hagas en esta semana con tu dinero será de gran crecimiento, y qué mejor crecimiento que asegurar y tener calma a largo plazo. No dejes ningún tratamiento médico a medias, es importante que no descuides nada que tenga que ver con tu salud, es mejor tener la certeza de qué es lo que tienes y resolverlo a seguir con ese pendiente en la cabeza y en el cuerpo que solo te causa no tener la concentración adecuada para tu día a día.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Revelaciones que salen a la luz. Todo lo que venga, te digan, te enteres, te dará claridad en cuestiones familiares que no entendías, había cosas que no lograbas poner en orden, había fichas del rompecabezas que no encajaban, pero esta semana todo se acomoda, seguramente, este acomodo no será de manera sutil, pero aquí lo importante es que esas dudas se van de tu vida y con ello todo el entorno familiar mejorara. En el trabajo sigue el crecimiento y la estabilidad, no quieras correr, así como vas todo seguirá marchando de manera adecuada, tu gran capacidad de liderazgo es tu gran arma para seguir con gran éxito y con esto felicitaciones y apoyo de superiores. Cuida de dolores de espalda, necesitas un apapacho ahí, un buen masaje hará que estas molestias de vayan y puedas seguir rindiendo al cien.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Aceptar los cambios es importante esta semana, solamente así podrás seguir el camino con calma y tranquilidad, tienes que hacer un ejercicio de fluides, la resistencia y terquedad ya no te llevan a nada, a ningún lugar. Es una semana para comenzar a buscar un cambio de trabajo, si ya no estas cómodo, cómoda, en donde estas toma la decisión y sal de ahí, que no te paralice el miedo a no tener otro trabajo rápidamente, es tiempo de comenzar la búsqueda de un mejor lugar, ambiente laboral, llegó el momento de generar un crecimiento económico y solo la acción adecuada te pondrá en el camino. En el amor todo marcha de maravilla, el gran apoyo de tu pareja es indiscutible, así que agradécele.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Cuida de no caer en crisis, la ansiedad, el estrés te pueden estar pasando factura. Es una semana para hacer algo con esas emociones en desequilibrio que te tienen tan estancado, estancada, es tiempo de pedir ayuda si no has podido sola, solo, es momento de entender que todo lo que está pasando en tu ser es por miedo al futuro, miedo a soltar, miedo a decir lo que piensas y sientes realmente. Semana importante para comenzar un camino de sanación y darles la importancia debida a estas sensaciones, no puedes seguir con este sufrimiento interno. En lo laboral es momento de platicar con jefes, pedir lo que realmente mereces en ese lugar de trabajo. El dinero es estable esta semana, has buen uso de lo que ahora tengas porque no llegará más hasta la próxima semana.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

No hagas nada decisivo esta semana, tienes muchos días para pensar, analizar, profundizar y después decidir, no te precipites, no corras, porque puede ser que no llegues a donde quieres ni en el trabajo, ni en lo personal. Esta semana en muy buena para ponerse de acuerdo con la familia o la pareja para esos planes a futuro que tanto han pensado, pero no han tenido el tiempo de asentar. Esta jornada ve despacio en las decisiones te tengan que ver con el dinero, no es necesario que lo gastes inmediatamente, tampoco que hagas inversiones o compras grandes si no estas completamente seguro, segura, de que es lo correcto y lo que te va a hacer feliz. En la salud es tiempo de ocuparte de esas viejas molestias que ya hasta tomas como normales, no más desidia, tu cuerpo físico necesita ser cuidado.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Esta semana pueden llegar a ti repercusiones de lo bueno o malo que hayas hecho, que hayas sembrado en semanas o meses pasados, la recompensa y puntos buenos a tu karma estarán muy presentes estos días, así que en tu conciencia esta y no te quejes si lo que recibes no es lo que esperabas, mejor has un examen de tus acciones y ahí tendrás la respuesta a lo que no te guste, pero si actuaste de corazón y con buena fe, sabes bien que lo que recibas de la vida esta semana serán puras cosas maravillosas. Estos días son ideales para comenzar una relación amorosa, un noviazgo, pero también son muy buenos si ya tienes una relación de pareja porque la energía de esta semana puede hacer que el romance renazca y el amor se fortalezca.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Cuidado con tus secretos más profundos, no es momento se contarlos a nadie, no es tiempo de confiar, aun no, es mejor seguir guardándolos un tiempo más, sentirás las ganas de desahogarte, pero entiende bien que no es el momento porque hay traiciones y deslealtades rondando a tu signo esta semana. Las condiciones de esta semana en lo que se refiere al trabajo y al dinero son ideales para hacer cambios de raíz, tomar decisiones drásticas y radícales que te lleven a un camino completamente diferente pero lleno de nuevas y brillantes oportunidades. Cuidado con el estrés, es tiempo de hacer algo con tu nerviosismo, con tu ansiedad y no dejar que estas emociones se apoderen de tu mente y cuerpo.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Esta semana por fin descansarás adecuadamente, todo toma su orden e impulso correcto, así que relájate que ya te toca estar algunos días en calma. El dinero tampoco será un problema, este mismo impulso trae para ti un nuevo enfoque en todo lo que se refiere al dinero y con esto la tranquilidad de tener un poco más de lo que necesitas para resolver cualquier cosa que tenga que ver con tu economía. El amor luce estable, todo fluye y marcha a su ritmo, sin presiones ni discusiones. La salud es perfecta, las preocupaciones se quedan atrás y tu cuerpo físico recobra la fuerza para seguir el día a día con mucha tranquilidad.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Tus metas son ambiciosas esta semana, y eso esta perfecto, por fin tienes claro lo qué quieres, cómo lo quieres y en dónde lo quieres, solamente que tienes que tener en mente que para lograr lo que ya tienes tan claro es necesario tocar puertas, hacer llamadas, moverse pues, así que no te desesperes ni vayas a claudicar a la primera negativa, así como tu tardaste en saber que era exactamente lo que querías, pues así también las personas tienen que tomarse su tiempo para abalizar tus propuestas, proyectos, planes. No pierdas la fe ni el entusiasmo. En el amor pueden surgir diferencias grandes, pero la comunicación podría sortear esta circunstancia, si escuchas y no te montas en tu macho, todo puede resolverse en perfecta armonía y con esto hacer de la relación algo aún más fuerte y estable.