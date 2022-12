Kylian Mbappé menospreció el fútbol sudamericano y en redes sociales se burlaron de él tras su derrota en la final contra Argentina

Este domingo Kylian Mbappé y la selección francesa perdieron el campeonato del Mundo frente a Argentina, tras caer 4-2 en penales, después de 120 minutos cardíacos. Luego de esto, la gente de Latinoamérica le recordó al futbolita las declaraciones en las que menospreció al fútbol de Sudamérica.

“La ventaja que tenemos en Europa por sobre Argentina y Brasil es que aquí siempre jugamos partidos de alto nivel. Ahora comienza la Liga de las Naciones de la UEFA, por ejemplo, y, cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos a punto”, explicó Mbappé a mediados de este año

Y ahondó: “Argentina y Brasil en este aspecto no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando miras las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”.

Esto no pasó desapercibido por los fans latinoamericanos y sudamericanos, quienes guardaron estas palabras y las sacaron hoy que Francia cayó contra una selección sudamericana para burlarse en redes sociales como más les gusta: con memes, por ello hoy te compartimos algunos de los más divertidos que surgieron.

Mbappe viendo que un equipo sudamericano le ganó pic.twitter.com/9kNElSqtMH — luuu⁷ CIERREN EL CONGRESO🍬🍭 (@_luuluu7) December 18, 2022

mbappe por dentro viendo que le está ganando un país sudamericano

pic.twitter.com/wkthIlEK3P — ailen 🇦🇷 (@goddesmernes) December 18, 2022

Mbappe después de decir que las selecciones sudamericanas no tienen nivel viendo que le toca jugar LA FINAL DEL MUNDIAL contra un sudamericano 🤡🇦🇷🇫🇷 pic.twitter.com/J7XYP893HD — Alaska 🇺🇾 (@alaskkag) December 14, 2022

Mbappé: "El fútbol sudamericano no está a la altura" pic.twitter.com/jrccMIlihT— Tenshi (@zenitsuprieto) December 18, 2022

Kilyan Mbappé cuando le dicen que un equipo sudamericano al cual el menosprecio, le ganó la copa del mundo. Argentina. pic.twitter.com/ta8odqidNb— Edmar (@chapinchamp) December 18, 2022

Que decías Mbappé del fútbol sudamericano ? pic.twitter.com/ElbyHXycWw— Nanda🍒 (@Nandarecaldee) December 18, 2022

Mbappé en los vestidores viendo cómo un país sudamericano le va ganando 2-0 en primer tiempo, luego de decir que el fútbol allá no tiene nivel: pic.twitter.com/edE8q5lL7z— Vania ☽ | VAMOS ARGENTINA 🇦🇷 (@vaniux_) December 18, 2022

Mbappe: el fútbol sudamericano no tiene buen nivel.



El equipo de Argentina: cómo dices que dijiste? pic.twitter.com/i0lsckAnHt— Alex (@Roman_Paradox) December 18, 2022

mbappe debe estar así cada vez que lo boludean unos de un equipo justamente sudamericano pic.twitter.com/i9z778N7hl— azu 🇦🇷 SOMOS CAMPEONES (@taymilabing) December 18, 2022

MBAPPE DONDE ESTA TU FUTBOL SUPERIROR AL SUDAMERICANO pic.twitter.com/Ibbbe43Mnz— αρρяιℓ$$$$💋🇦🇷 (@lajoaquimimujer) December 18, 2022

MBAPPE ESTE ES EL FÚTBOL SUDAMERICANO pic.twitter.com/hmY84pkAIU— 💊 (@yoongobongoD) December 18, 2022

Para vos Mbappe

Te gano un país sudamericano

Te gano Messi

No sos el nuevo mejor

Te gano ARGENTINA PAPAAAAA pic.twitter.com/S8w8b9bzap— I'm GoodBoy🇦🇷Indigo (@ImSoft02) December 18, 2022

