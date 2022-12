Messi tras ganar el Mundial: “Sabía que Dios me lo iba regalar. Quiero jugar unos partidos más con la selección”

Con dos goles suyos y en una sufrida tanda de penales, la Argentina de Lionel Messi pudo superar a Francia este domingo en el Estadio Lusail y proclamarse campeona del Mundo en un partido que ya es considerado de los mejores en la historia.

Al término del compromiso, las celebraciones y ceremonias de premiación, el astro argentino ofreció declaraciones a la televisión pública de su país y confirmó que desea jugar algunos partidos más como campeón con su selección.

De igual forma, ‘La Pulga’ confesó sentir que en esta ocasión el tan ansiado trofeo caería de su lado. “Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”.

“¿Qué va a haber después de esto? Se me dio todo casi al final de mi carrera. Disfruto de la Selección y quiero unos partidos más siendo campeón del mundo”, confirmó.

El astro albiceleste hizo énfasis en lo difícil y “raro” que se tornó el encuentro ante los europeos, que perdían 2-0 y terminaron empatando para forzar a tiempo extra y volver a remontar (3-3) para los lanzamientos penales. Bajo la lupa de Messi, el cotejo fue muy similar al disputado en los cuartos de final contra Holanda.

Con 35 años y casi cuatro décadas después, Argentina se coronó nuevamente campeona del Mundo y gracias a un Messi que abrió el marcador a los 23 minutos y dijo presente nuevamente en el 109′. Posteriormente, anotó el primero de la definición desde los once pasos.

Messi convirtió goles en todas las fases del Mundial y también se proclamó como el jugador con más partidos en el certamen ecuménico por encima del alemán Lothar Matthaus, que hasta este 18 de diciembre de 2022 era el futbolista con más encuentros jugados con 25.

El 10 se hizo con el Balón de Oro de la máxima cita balompédica, premio que se otorga al mejor jugador del torneo. Este es su segundo galardón de este tipo tras haberlo conseguido en Brasil 2014 luego de perder con Alemania.

