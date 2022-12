Messi abandonaría el PSG y volvería a Newell’s en Argentina tras proclamarse campeón del Mundial de Qatar 2022

Este domingo finalmente Argentina y Lionel Messi lograron proclamarse campeones del mundo en Qatar 2022 tras derrotar a Francia en la tanda de penales de un partido que ya es considerado como de los mejores en toda la historia del certamen ecuménico. Luego de lograr el ansiado trofeo, el futuro de ‘La Pulga’ es toda una incógnita.

El 10 llegó a Qatar defendiendo los colores del París-Saint Germain, pero con tan solo seis meses de contrato en vigor y sin postura oficial sobre una renovación. Días atrás fue su mejor amigo, el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero, el que confirmó la información ofrecida durante la transmisión de un programa para la cadena ESPN.

Fue ahí cuando el periodista Sebastián Vignolo confesó que tenía información sobre los planes de Messi para el futuro. “Hay algo que no quiero decir, pero a él le gustaría darse un gusto si todo sale bien, no puedo decir dónde pero no es volver a Barcelona”. Rápidamente Agüero complementó lo expuesto por el comunicador. “Si, ya sé que no es ahí. Entendí”.

Al debate se sumó la leyenda argentina Hernán Crespo, quien aseguró que el fútbol albiceleste podría verse superado ante una llegada de Messi, incrementando así los rumores de un fichaje del astro de 35 años por Newell’s, club donde dio sus primeras patadas, pero nunca debutó profesionalmente.

“Yo no lo sé y adivino y casi es un deseo, pero va a tener que hablar con el Chiqui Tapia porque van a tener que reestructurar todo el fútbol argentino”, agregó.

En las últimas semanas también ha sonado con fuerza un desembarco de Leo en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, específicamente el Inter de Miami de David Beckham. Sin embargo, aún no se conoce cuáles serán los planes definitivos del nuevo campeón del mundo.

Te puede interesar:

·Qatar 2022: Lionel Messi se convierte en el jugador con más partidos en la historia de los mundiales

·La Argentina de Messi se consagra campeona del mundo en Qatar 2022 tras derrotar a Francia en una histórica final

·Qatar 2022: entre lágrimas, Ángel Di María celebró el segundo gol de Argentina en la gran final del Mundial

**