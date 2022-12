“Redefiniste la grandeza”: Messi es felicitado por el mundo del deporte tras ganar el Mundial

Este domingo 18 de noviembre Lionel Messi cambio el curso de la historia para Argentina en el Mundial de Qatar 2022 luego de derrotar a Francia en la tanda de penales de un partido de alta tensión. El astro albiceleste hizo campeón a su selección 36 años después y, además, fue galardonado con el Balón de Oro del certamen ecuménico, un premio que se otorgar al mejor jugador del torneo.

Tras alzar la dorada, el mundo del deporte se volcó en felicitar a través de las redes sociales al futbolista de 35 años. Tenistas como Roger Federer, Andy Murray o equipos como el PSG y el FC Barcelona se rindieron ante ‘La Pulga’.

Uno de los primeros fue su amigo el brasileño jugador de Pumas UNAM, Dani Alves, quien posteó una foto de las marca Adidas un grosero mensaje en el que alabó al argentino por lo conseguido este domingo.

“Me importa un carajo lo que me digan (…) bastar** Leo Messi. Este put* mundo te amaba, el put* fútbol te ama y los que amamos el fútbol te respetamos y te felicitamos ahora mismo por ese momento. Que lo disfrutes con tu familia y con los que pasan a tu lado. Como brasileño y como sudamericano, sé que eso es más que ganar esa copa”, posteó.

El extenista suizo Roger Federer, fue de los primeros en dejar un mensaje al capitán argentino en su cuenta de Instagram.

“Una y otra vez tú, Messi, has redefinido la grandeza. Es un privilegio verte. Felicidades Leo y Argentina. Especial e histórico”, escribió el suizo con una imagen de Messi besando la Copa del Mundo.

Otro del mundo del tenis que se sumó fue elbritánico Andy Murray. ¿Es Messi el mejor atleta de todos los tiempos? Olvídense del futbol. Que gran hombre. Is messi the best athlete of all time? Forget just football. What a man.— Andy Murray (@andy_murray) December 18, 2022

Su compañero en el Barcelona hace algunos años y ahora en el Paris Saint-Germain, el brasileño Neymar, también dejó un breve mensaje en Twitter para Messi. “Felicidades Hermano”. Felicidades Hermano 👏🏽 #leomessi pic.twitter.com/5XClpQf15y— Neymar Jr (@neymarjr) December 18, 2022

A pesar de no haber quedado en los mejores términos, el FC Barcelona sacó pecho y felicitó al argentino con un mensaje en redes sociales donde destacan sus inicios en La Masía.

“GOAT. De LA MASIA al MUNDO. ¡Felicidades, Leo Messi, por ser Campeón del Mundo! MADE IN LA MASIA”

🐐 𝐆 𝐎 𝐀 𝐓



🏆 De 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐒𝐈𝐀 al 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎



👏 ¡Felicidades, Leo Messi, por ser Campeón del Mundo! 🇦🇷



💙 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐒𝐈𝐀 ❤️ https://t.co/H5U1L7QB47— FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) December 18, 2022

Aunque la victoria fue sobre Francia y la joya del proyecto del PSG, Kylian Mbappé, el PSG no se olvidó de su jugador y lo felicitó vía Twitter. “Una final extraordinaria de nuestros dos parisinos. Uno de ellos tenía que ganar. Vas a quedar para siempre en la historia del fútbol, Leo Messi.” Una final extraordinaria de nuestros dos parisinos. Uno de ellos tenía que ganar. Vas a quedar para siempre en la historia del fútbol, Leo Messi. pic.twitter.com/143qehLIvG— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 18, 2022

El arquero mexicano Guillermo Ochoa subió una foto a Instagram con la inscripción de “GOAT” donde se le ve saludarse con Messi en el partido que disputaron durante esta Copa del Mundo. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

