Apenas 30% de los adultos mayores de California se aplica el refuerzo de la vacuna de covid

El 70% de las muertes por covid han sido de personas mayores de 65 años, y es este grupo de edad, el que en esta temporada invernal están lidiando con múltiples virus como la covid-19, la influenza y el virus respiratorio sincitial (RSV), por eso California enfrenta el reto para que se vacunen todos aquellos de más de 50 años.

Por ahora solo el 30% de este grupo de edad se ha puesto la vacuna reforzada contra covid-19.

Durante la videoconferencia: “Una pandemia de estadounidenses mayores: California lidera la lucha para proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad”, organizada por Ethnic Media Services, varios expertos en el tema, hablaron de los desafíos que enfrenta esta población y sobre los recursos disponibles.

El doctor Tomás Aragón, director del Departamento de Salud Pública de California, dijo que el desafío es hacer que los adultos, en especial aquellos mayores de 50 años, estén al día con sus vacunas del refuerzo de covid-19.

“Esto es realmente importante porque las subvariantes de Omicron han desarrollado la capacidad de escapar de la inmunidad y causar infección. Todos nosotros tenemos una inmunidad que está decreciendo con el tiempo, aún si han recibido el refuerzo o se han enfermado de covid en el pasado”.

El médico y funcionario de salud hizo ver que estamos en esa época del año donde el riesgo es muy alto; y por tanto se deben tomar medidas de protección.

“Todos debemos ponernos el refuerzo y estar al día con las vacunas porque todavía queda mucho invierno por delante”.

Enfatizó que en California, tenemos hospitales que están un 20% por encima de lo normal. Están repletos no solo de pacientes con síndromes respiratorios sino de todo tipo. Estamos ante una epidemia no solo de infecciones virales respiratorias, covid y la influenza no son solo dos, hay muchos virus respiratorios”.

Como consecuencia, dijo que los sistemas hospitalarios están estresados porque estas infecciones también afectan a los trabajadores de salud que están exhaustos, cansados y enfermos. “Por eso vemos escasez de personal”.

Hizo ver que en California hay un plan inteligente e integral para manejar no solo covid y otros virus respiratorios, que incluye las vacunas y la ventilación porque dijo que no hay que olvidar que la gente se contagia por compartir el espacio donde el virus se concentra en especial en interiores.

Por eso aconsejó abrir ventanas y puertas; usar mascarilla y lavarse las manos, pero también hacerse la prueba, y obtener un tratamiento si salen positivos.

“Quiero enfatizar que el mayor factor de riesgo para tener complicaciones, hospitalizaciones y muerte por COVID es la edad, y las condiciones médicas lo incrementan”.

El riesgo está presente

Jessica Lehman, directora de la organización no lucrativa Senior and Disability Action, recordó que covid primero golpeó duro en los asilos, y la gente murió en números masivos.

“Recuerdo cuando los titulares decían que solo la gente mayor y con discapacidad moría de covid. Muchos de nosotros con discapacidad y las personas de edad sentíamos que no éramos vistos como una parte mayor de la sociedad”.

Por eso, una de las principales líneas que comenzaron a usar fue que nadie era desechable.

“Realmente necesitamos decir que el riesgo de covid para las personas con discapacidad y los mayores, todavía está presente”.

Señaló que necesitamos seguir usando mascarillas y exigirlas en edificios públicos, bibliotecas y en el transporte público.

“Gracias al Departamento de Salud Pública de California por seguir requiriendo las mascarillas en hospitales y otros edificios médicos. Creo que a la mayoría de la gente le parece espantoso que los CDC terminaran con ese requisito”.

Y consideró que las comunidades necesitan más eventos al aire libre. ‘Recordemos el concepto de diseño universal de lo que beneficia a las personas mayores y discapacitadas también beneficiará a todos y creará el tipo de comunidades cohesivas integradas que todos necesitamos”.

Aislamiento y soledad

Anna Acton, subdirectora de la División de Acceso Comunitario y Vida Independiente del Departamento de Rehabilitación que maneja 28 centros de vida independiente en California que proveen servicios para personas con discapacidad de todas las edades, dijo que durante la pandemia se hizo muy evidente el aislamiento y la soledad, y aún sigue siendo un problema.

“Las personas con discapacidad todavía tienen dificultades para salir y corren un riesgo de manera desproporcionada de sufrir complicaciones de covid-19”.

Dijo que también vieron un problema en torno a la brecha digital.

“Todavía tenemos áreas del estado que carecen de acceso a banda ancha; y necesitamos el equipo y las computadoras”,

Mencionó que en ese sentido, los centros de vida independiente brindan equipos de apoyo para que las personas accedan a estos bienes y servicios virtualmente.

“El acceso a los alimentos fue también un gran problema. Así que vimos a los centros de vida independiente armar sus programas de entrega de bolsas de comestibles para abordar las necesidades de las personas en riesgo menores de 60 años. Vimos despensas de alimentos establecer cosas que técnicamente nunca habían hecho antes para abordar realmente esas necesidades insatisfechas.

Concluyó diciendo que los centros de vida independiente trabajaron mucho para ser ese puente de transición de las personas de un entorno congregado a su hogar para que pudieran estar con familiares y amigos durante la pandemia; y también con servicios de diversión que evitaron que las personas fueron a los entornos congregados de mayor riesgo.

Cuidadores en el hogar

La doctora Donna Benton, directora del Centro de Apoyo a los Cuidadores Familiares de la Universidad del Sur de California (USC), dijo que los cuidadores de personas en el hogar, han sido los trabajadores en primera línea para el 80% de los adultos mayores que estuvieron en riesgo durante la pandemia.

“Con la pandemia, hemos visto un aumento en la cantidad de miembros de la familia que cuidan a más de una persona de 18 a 24%, tratando de evitar que se contagien de covid, gripa y cualquiera de estas infecciones”.

Esto ha provocado que un aumento de cuidadores familiares da cuenta de que su propia salud ha pasado de regular a mala,dijo.

“Así que además de brindar atención a los adultos mayores, también debemos asegurarnos de que esas familias y amigos que los cuidan, tengan acceso a las vacunas y usen su capacidad de obtener licencia de trabajo pagada por covid durante el tiempo en que necesitan cuidar a alguien”.

Y enfatizó que los cuidadores pueden ser invisibles, pero son indispensables para mantener y ayudarnos a manejar el covid; y ahora la llamada triple pandemia.