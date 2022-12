Lionel Messi no se retira de Argentina y busca darle más alegrías a su país: “Quiero honrar el título de campeón del mundo”

Como si se tratara de una narrativa creada por un galardonado escritor, Lionel Messi luego de un largo, sinuoso y complejo camino, logró ganar una Copa del Mundo con la Selección de Argentina, en este caso la edición de Qatar 2022.

De esa forma la ‘Pulga’, ya un veterano de 35 años, incluye en su extenso palmarés el trofeo Jules Rimet que por tanto tiempo se le escapó desde que tomó el brazalete de capitán de la Albiceleste. Luego de esto se especuló que era el final del camino vistiendo la playera de su país… Pero la realidad es que queda mucho Messi con Argentina.

En medio de la celebración tras la victoria conseguida sobre la Selección de Francia, Lionel Messi fue muy claro ante el cuestionamiento planteado por un periodista: Se queda un rato más con Argentina.

“No me retiro de la Selección, quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Este es el título que me faltaba y aquí está” Lionel Messi

Y en un tono más eufórico el 10 no pudo negar que ansiaba ganar el Mundial desde un principio, principalmente luego de perder en la final de Brasil 2014 ante Alemania: “Ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios que me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante”.

Messi también hizo un repaso de los últimos títulos cosechados con la Albiceleste y principalmente de practicar el deporte que ama: “Pude conseguir la Copa América, Mundial. Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol y lo que hago“.

“Es el sueño de pequeño de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está ya aquí”

Messi rompió varios récords en Qatar 2022

Qatar 2022 no solo fue la esperada coronación mundialista de Lionel Messi con Argentina, sino también el rompimiento de varios récords por parte de la Pulga.

Al disputar el pasado domingo el choque contra Francia, Messi se convirtió en el futbolista que más partidos ha disputados en mundiales con 26, superando al alemán Lothar Matthaus, que ahora le seguirá en la clasificación con 25.

Además de eso, en el partido de semifinales que Argentina venció 3-0 a Croacia, el goleador rebasó a Gabriel Batistuta como el máximo anotador de Argentina en la historia de las Copas del Mundo con su undécimo tanto. También es el único de los ‘pibes’ que marca en cuatro diferentes ediciones mundialistas.

También se convirtió en el primer jugador que en un mismo Mundial anota al menos un tanto en la ronda de grupos y en cada una de las instancias siguientes (octavos, cuartos, semifinales, final).

El capitán y máximo goleador de Argentina también es ahora el que más minutos ha disputado en mundiales con 2,314 y así deja atrás a la leyenda italiana Paolo Maldini que ostentaba este récord con 2,216.

