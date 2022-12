Luis Miguel presuntamente liquidó las deudas que tenía con su ex Aracely Arámbula

Carlos Bremer, presidente del Consejo de Value Grupo Financiero, quien es amigo de Luis Miguel Gallego Basteri, aseguró en un encuentro con varios medios de comunicación que el cantante ya logró saldar las deudas que tenía con su expareja Aracely Arámbula, por concepto de manutención y pensiones para los dos hijos que procrearon.

Y es que la actriz se quejaba de la posición asumida por el intérprete de 52 años tras no cumplir con el acuerdo legal establecido para sacar adelante a sus vástagos.

“Hicimos el esfuerzo y lo logró, eso vino a traer un nuevo Luis Miguel, adorado por los jóvenes, y que revivieran sus canciones. Gracias a todo ese esfuerzo que él hizo pudo pagarle a la gente que le debía y quedar bien con todos los que había quedado mal“, indicó.

Lo cierto es que la mayor parte del dinero requerido por Luis Miguel para saldar sus deudas surgió de la venta de los derechos para producir su serie biográfica.

De acuerdo con el multimillonario empresario regiomontano, una vez que el denominado Sol de México pudo cubrir con su obligación paterna y otras cuentas pendientes, ahora se prepara para volver a los escenarios mediante una extensa gira que sostendrá el año próximo dentro y fuera de México.

“Él tiene que hacer una gran gira, me platicó una gira de muchísimos conciertos. Necesitaría que él mismo me diga cómo se siente, no sé si aguante tanto, pero de que está listo para volver a la pelea, creo que está listo”, indicó.

Cabe señalar que, ante la falta de sus padres para poderlo asesorar en sus negocios, el rol asumido por Carlos Bremer en la vida de Luis Miguel ha resultado fundamental para ayudarlo a centrarse después de que se especula derrochó la mayor parte de la fortuna amasada a lo largo de más de cuatro décadas de estar ligado a la industria del entretenimiento.

Además de la gira que pretende realizar, se especula que Luis Miguel también volverá al estudio de grabación con el objetivo de lanzar una nueva producción.

También te puede interesar:

–Los Dúo 3: Revelan la canción inédita que Luis Miguel no quiso grabar con Juan Gabriel

–Tras más de una década, finalmente revelan la causa de la separación de Aracely Arámbula y Luis Miguel

–Tras terminar con Paloma Cuevas, Luis Miguel se dará escapada en su mansión flotante con una ex