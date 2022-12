Ana Bárbara compartió algunos momentos duros en su vida donde Yuri la sacó a flote

Altagracia Ugalde Mota, mejor conocida en el ambiente musical como Ana Bárbara, cumplió 28 años de trayectoria como cantante y como parte de sus actividades más destacadas a lo largo del año participó en la cuarta temporada del programa de televisión ¿Quién es la máscara? donde obtuvo el segundo lugar.

En dicho reality show tuvo la oportunidad de volver a coincidir con Yuri, una colega de profesión a quien le guarda gran estima, pues durante uno de los momentos más tristes de su vida ella se le acercó para apoyarla.

“Yuri tuvo la humildad, el amor de tomarse un tiempo para ir a visitar a mi sobrina cuando mi hermana falleció. Eso fue muy lindo para mí; no lo había dicho públicamente, me nace decirlo como algo especial que me tocó vivir muy fuerte. De hecho, no es algo que me encante platicar”, señaló recientemente.

Y es que la intérprete originaria de San Luis Potosí tuvo que hacerle frente al trágico accidente automovilístico en que perdió la vida su hermana menor Marissa Ugalde, en octubre del 2001, a la edad de 26 años.

“Es triste para mi corazón, pero ya lo saqué, fue algo especial que quiero compartir”, subrayó.

Al hacer una retrospectiva de su carrera, la cantante de 51 años también compartió otro duro episodio que experimentó cuando siendo muy niña soñaba con convertirse en bailarina.

Resulta que la inscribieron a clases de ballet, pero su fantasía tan sólo duró un par de semanas, pues la precaria situación financiera de su familia propició que no pudieran cubrir el gasto correspondiente a su educación artística.

Sin embargo, Ana Barbara se aferró a su sueño de abrirse camino en la industria del entretenimiento y gracias al género ranchero, en 1993 se proclamó Embajadora de la Música Ranchera, lo cual le abrió varias de las puertas de las disqueras. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

De acuerdo con Celebrity Net Worth, sitio especializado en analizar las finanzas de las celebridades, la fama obtenida por la cantante potosina le ha permitido reunir un patrimonio cercano a $25,0000,000 de dólares.

