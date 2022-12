Cómo cerrar tu cuenta de Twitter de forma segura

¿Vas a cambiarte a Mastodon o simplemente estás dejando de usar las redes sociales? Si quieres preservar tus datos y tu seguridad, lee esto primero.

A medida que la plantilla de Twitter se reduce por miles y las grandes empresas suspenden su publicidad en respuesta al volátil liderazgo de Elon Musk, muchos usuarios también se han planteado abandonar el barco.

Mastodon, una alternativa a Twitter sin publicidad basada en un software abierto, ha ganado popularidad desde que Musk se hizo cargo de Twitter. Este fin de semana, la organización sin ánimo de lucro anunció que Mastodon había superado la marca de los 2 millones de usuarios; tenía menos de 500,000 antes de que empezara la confusión en Twitter, según una entrevista de CNN a su fundador. (Puede que no toda esta expansión se produzca en detrimento de Twitter: según The Verge, Musk le está diciendo a los anunciantes que el crecimiento de Twitter está en un “máximo histórico“).

También están apareciendo otras variantes de Twitter: Post.news, un nuevo competidor del ex director general de Waze, está en fase de pruebas y es posible inscribirse en su (larguísima) lista de espera. Y otras redes existentes como CounterSocial y Hive han visto oleadas de nuevas inscripciones.

Si estás pensando en desvincularte de Twitter, tienes varias opciones buenas de hacerlo. Aquí te damos cuatro, de la menos a la más definitiva.

1. Deja tu cuenta como está: una cápsula del tiempo, sin más actualizaciones.

2. Configura tu cuenta como privada, para evitar que las personas que aún no te siguen vean lo que has tuiteado.

3. Elimina todos tus tuits, pero deja tu cuenta con vida.

4. Corta de raíz y elimina tu cuenta por completo.

Aquí tienes los consejos que necesitas para elegir la opción que más te convenga y algunas herramientas que te ayudarán.

Opción 1: Aléjate

Esta es fácil: deja de tuitear.

Opción 2: Pásate al modo privado

Si configuras tu cuenta de Twitter en modo privado, las personas que no te siguen no podrán ver lo que has tuiteado. Twitter llama a esto “proteger tus tuits”. Los nuevos seguidores tendrán que pedir permiso antes de poder ver tus tuits, pero cualquiera que ya te siga podrá ver toda tu cronología e interactuar con ella.

¿Por qué bloquear tu cuenta? Es una precaución en caso de que te preocupe un aumento de contenido hostil o abusivo en Twitter, o simplemente una avalancha de nuevos bots y cuentas falsas, ya que Musk promete aflojar en la moderación de contenidos, y el número de ingenieros de Twitter está disminuyendo.

Puedes cambiar a privado en la sección “privacidad y seguridad” de la configuración de Twitter. Aquí tienes una breve página de ayuda de Twitter sobre cómo proteger tus tuits. Es reversible: Si quieres volver a hacer pública tu cuenta, sólo tienes que hacer otro clic.

Opción 3: Borra tus tuits

Si quieres conservar a tus seguidores, tu cuenta y tu dirección, pero estás dispuesto a eliminar de tu memoria toda una vida de tuits, hay formas sencillas de borrar tu cronología.

Sin embargo, a menos que quieras borrar tus tuits uno por uno, tendrás que recurrir a alguna ayuda externa. Mi colega Yael escribió el año pasado una excelente guía para borrar tus tuits antiguos, en la que sugería varias herramientas gratuitas y de pago que pueden ayudarte a deshacerte de parte o de todo tu historial de tuits.

Pero espera: si no quieres que tus Throwback Thursday o tus pensamientos de medianoche desaparezcan para siempre, descarga tu historial de Twitter antes de despedirte. La herramienta de descarga de Twitter te dará un archivo de toda tu actividad en el sitio. (Twitter dice que tu enlace de descarga podría tardar un día o más en llegarte, y tal vez las cosas vayan especialmente lentas ahora, a raíz del reducido número de empleados de Twitter. Espera hasta que puedas descargar tu cronología antes de empezar a borrarla).

Aquí tienes el artículo de ayuda de Twitter acerca de esta herramienta.

Opción 4: Elimina tu cuenta

Eliminar tu cuenta de Twitter es fácil, pero no surtirá efecto inmediatamente. En primer lugar, tienes que “desactivar” tu cuenta, que lo puedes hacer desde la página de configuración de Twitter.

Allí, elegirás un “periodo de reactivación”: 30 días o 12 meses. Esta es tu ventana de arrepentimiento. Si cambias de opinión y vuelves a iniciar sesión dentro de este plazo, Twitter no eliminará tu cuenta. (Siempre puedes reiniciar el proceso en otra ocasión desactivando de nuevo tu cuenta).

Pero si no vuelves a iniciar sesión durante el periodo de reactivación, tu cuenta se eliminará cuando ese tiempo se acabe.

Aquí tienes más información de Twitter sobre la desactivación y la eliminación.

Antes de pulsar el gran botón rojo, considera la posibilidad de guardar el historial de tu cuenta siguiendo las instrucciones de la Opción 3 anterior. Tu descarga de datos de Twitter también incluye una lista de contactos a los que sigues y de tus seguidores, que puedes usar en el futuro para buscar a tu gente en una nueva plataforma.

Hay una buena razón para no eliminar tu cuenta, aunque no tengas intención de volver a entrar en Twitter: Eliminar tu cuenta significa dejar libre tu dirección, el nombre de usuario que empieza con @. Si otra persona lo adopta, cualquier tuit anterior en el que se mencione tu asterisco se dirigirá a la cuenta de la nueva persona. Si el nuevo perfil es de una persona problemática o un plageador de identidad, podría perjudicarte.

¿Te has registrado en otro sitio? Espera un segundo.

Si estás harto de Twitter, pero extrañas el flujo rápido de información y la camaradería, es posible que encuentres eso en otra red social.

Pero tal vez no necesites llenar el hueco del logo de Twitter en la pantalla de inicio de tu smartphone. Casi un tercio de los estadounidenses dice que se conecta a Internet “casi constantemente“, según revela una encuesta realizada por Pew en 2021. Quizás sea bueno reducir el uso de Internet.

