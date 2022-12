Lalo España no le cierra las puertas al amor a 10 años de la muerte de su pareja

Desde que Ranferi Aguilar perdió la vida hace ya 10 años, el actor Eduardo Ramírez Velázquez, mejor conocido en el ambiente artístico como Lalo España, no ha encontrado a otra pareja con quien rehacer su vida sentimental.

“Es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones. Murió a los 28 años”, mencionó en su momento.

Fuera de un par de ilusiones amorosas que ha tenido, las cuales no llegaron a cristalizarse, pues como el tapatío reconoce han sido con personas de preferencias sexuales distintas a la suya, en su corazón no hay nadie hasta el momento.

“De repente ha habido ilusiones, pero fíjate que me enamoró de gente que no va en mi salón. O sea, gente que no tiene mis preferencias, entonces digo ‘lástima que seas ajeno, lástima que tengas tus desviaciones y te gustan las viejas, hijo de tu…'”, señaló en tono de broma durante una entrevista concedida a Matilde Obregón para su canal de YouTube.

A sus 51 años, el comediante destaca que debido a lo complicado que le resulta pensar en una nueva relación donde pueden surgir celos e inseguridades, ha optado por concentrase en su carrera, donde vive una etapa bastante carga de trabajo.

“Ya nada más me falta vender moles los domingos. Es una carrera difícil, pero la tomo con muchísima diversión, me alegra hacerlo, me emociona. Yo tomo la vida con humor”, subrayó.

En espera de cerrar el año de una manera tranquila y acompañado de sus seres queridos en su natal Guadalajara, Lalo España asegura que la mayor riqueza que puede presumir este año es continuar vivo para disfrutar de las emociones que el destino le tiene preparadas.

“Cuántas cosas tienes que agradecer; sobreviviste a una pandemia, tienes una familia, estás sano, estás vivo, te diviertes, haces lo que te gusta, hay gente que te hace el día… me hace la vida, me estimula”, señaló.

Cabe señalar que el trabajo más reciente del multifacético actor fue llenar de humorismo a los segmentos deportivos que televisa implemento durante la Copa del Mundo efectuada en Qatar, donde logró hacer reír a chicos y grandes mediante la caracterización de personajes como el Jeque Ayatole y Tamale.

