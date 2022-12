“Lo que no me mata, me hace más fuerte”, dice Trump ante recomendación criminal del panel del 6 de enero 

El lunes por la tarde, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes hizo recomendaciones sobre cargos criminales contra el exmandatario Donald Trump debido a su participación en el alboroto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y el magnate no tardó en responder.

“Estas personas no entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor. Me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte”, escribió Donald Trump en un comunicado publicado en su cuenta Truth Social.

También resaltó que intentó impedir el caos que se vivió aquel día “los estadounidenses saben que presioné por 20.000 soldados para prevenir la violencia el 6 de enero, y que salí en televisión y les dije a todos que se fueran a casa”.

Además, se dio el tiempo para comparar la referencia penal del panel bipartidista del lunes con el artículo de juicio político presentado en su contra por el Congreso, dos veces, durante su mandato “la gente entiende que la Oficina Demócrata de Investigación, el DBI, quiere evitar que me postule para presidente porque saben que ganaré y que todo este asunto de enjuiciarme es como lo fue el juicio político: un intento partidista de marginarme”.

Los miembros del panel votaron para enviar a los fiscales del Departamento de Justicia, DOJ, una recomendación de que el expresidente sea acusado de cuatro delitos: incitar o colaborar en una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa.

Trump también fue señalado por sus acciones, antes y después del asalto al Capitolio, por parte de sus fieles seguidores MAGA quienes reaccionaron de manera violenta ante los señalamientos sin fundamentos de un fraude electoral.

