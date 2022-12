Raúl Jiménez agitó las redes con Wolves en la Copa de la Liga de Inglaterra ante el modesto Gillingham [VIDEO]

Tras su participación en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de México, Raúl Jiménez Alonso regresó a la acción con el Wolverhampton, y el delantero azteca logró abrir el marcador en lo que terminó siendo una victoria 2-0 para su conjunto ante modesto Gillingham, conjunto de la cuarta categoría del fútbol inglés, en los octavos de final de la Copa de la Liga.

Los “wolves” no pudieron encarrilar el partido hasta los 77 minutos, cuando el mexicano Jiménez abrió el marcador para los locales (1-0) al transformar un penalti cometido sobre el delantero español Diego Costa.

La jugada fue generada luego de que el delantero ex Atlético de Madrid y Chelsea fue derribado por un agarrón dentro del área, como resultado, el árbitro no tuvo más remedio que señalar la pena máxima que fue ejecutada por el ariete mexicano, quien solo tenía ocho minutos dentro del terreno de juego.

Pero esto no es todo, pues el equipo comandado por Julen Lopetegui, que se estrenó en partido oficial con el conjunto inglés, redondearon el marcador catorce minutos más tarde con el gol del francés Rayan Ait Nouri, quien estableció el definitivo 2-0 en el tiempo de prolongación.

Con esto, podemos ver como es que el lobo mexicano sigue luchando para retomar el ritmo goleador que lo caracterizaba dentro de los wolves de la Premier League de Inglaterra.

“Es bueno comenzar esta nueva aventura con una victoria. Sentimos que estamos en buena forma y en un buen momento y tenemos que trasladarlo al campo para ganar partidos”, dijo el goleador azteca tras el compromiso. “It’s good to start this new adventure with a win. We feel we are in good shape and a good moment and we have to translate it to the pitch to win games."



🇲🇽💬 pic.twitter.com/AY3uZpWbwF— Wolves (@Wolves) December 20, 2022

También te puede interesar

–‘Caganer’ de Lionel Messi lo convierte en la figurita navideña más popular en Cataluña tras ganar el Mundial Qatar 2022

–Raúl Jiménez agradece el apoyo recibido a la Selección de México durante el Mundial Qatar 2022

–Raúl Jiménez ahora es calvo gracias al videojuego FIFA 23 y causó revuelo en redes sociales