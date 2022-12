Rebecca Jones revela que estuvo intubada en terapia intensiva y le quitaron parte del pulmón

La actriz Rebecca Jones reapareció para hablar por primera vez de las serias complicaciones de salud por las que atravesó hace unas semanas que dejaron su vida en peligro, por las que incluso se vio obligada a salir de la telenovela ‘Cabo’.

El pasado 2 de noviembre se dio a conocer que Rebecca Jones se encontraba hospitalizada y la reportaban como delicada, incluso a través de las redes sociales se solicitó con urgencia donadores de sangre generando una ola de especulaciones debido a que era muy poca la información al respecto.

Pero ahora que se encuentra en plena recuperación y en su casa, la primera actriz concedió una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, donde por primera vez reveló que su vida estuvo en riesgo debido a una bacteria que se alojó en uno de sus pulmones.

“Lo que me pasó fue muy fuerte. Me ingresaron con neumonía con tres bichos muy agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón. Los doctores espléndidos me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron, yo no sé si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si hubiera aceptado, pero como estaba yo más para allá que para acá, sí firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, expresó.

Asimismo, recordó que su salud comenzó a deteriorarse debido a los constantes viajes que hizo durante tres meses con las grabaciones de la telenovela ‘Cabo’ en la que participaba; sin embargo, sospecha que durante una visita al hospital al que acudía para realizarse chequeos de rutina pudo haber adquirido una bacteria de la cual se percató cuando “caminaba cinco pasos” y sentía un cansancio que describe como “brutal”, por lo que tuvo que se trasladada de urgencia al hospital.

“Llegué en ambulancia el 1 de noviembre en la mañana, me internaron y no supe nada hasta siete días después. Estuve en terapia intensiva cinco o siete días, algo así. Luego intermedia y todo el tiempo tenía en mente mi telenovela”. Rebecca Jones

Tras ser dada de alta, la estrella de cine, teatro y televisión confiesa que siempre tuvo la intensión de regresar a trabajar, pero lamentablemente todo se complicó debido a que el 17 de noviembre regresó al hospital porque las bacterias ya habían invadido nuevamente al pulmón.

“Vinieron complicaciones porque se metieron (las bacterias) al pulmón y se estaban comiendo una parte del pulmón básicamente y tuvieron que hacer una intervención para quitar esa parte del pulmón y que no se fueran para otros lados, es muy complicado”, añadió.

Actualmente la también productora de 65 años debe seguir al pie de la letra las instrucciones de sus médicos, quienes le pidieron tratar de mantenerse activa en casa, aunque confiesa que estar mes y medio en una cama de hospital fue complicado porque “hasta se te olvida cómo caminar, cómo pararte”.

Jones aclaró que en ningún momento abandonó la novela, pues siempre estuvo en completa disposición de regresar a las grabaciones y la producción la estuvo esperando, hasta que finalmente reconoció que por ahora lo más importante era recuperar su salud, motivo por el cual decidieron que fuera sustituida por la actriz Azela Robinson.

Y aunque por ahora solo desea salir adelante y disfrutar de la compañía de su hijo que, asegura, no la ha dejado sola un solo instante, reveló que entre sus planes se encuentra regresar a trabajar en teatro con la obra ‘Rosa de dos aromas’ junto a Sylvia Pasquel, además de otra telenovela con José Alberto Castro, pero será hasta que “tenga yo luz verde de los doctores”.

