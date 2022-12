El Chyno Miranda reconoce lo duro que le resultó permanecer internado casi un año debido a sus adicciones

Jesús Alberto Miranda Pérez, conocido en la industria del entretenimiento por su seudónimo Chyno Miranda, ha logrado sobreponerse de la lucha que le implicó superar sus problemas de adicción y para deleite de sus fans está de regreso en espera de retomar su carrera.

Víctima de una neuropatía, la cual desencadenó una encefalitis y a la par problemas de adicción, el actor, cantante y compositor venezolano transitó por varias clínicas de rehabilitación hasta que encontraron cómo frenar su enfermedad.

A casi un año de haber sido ingresado en contra de su voluntad a un centro de apoyo, el integrante de la dupla Chino & Nacho concedió una entrevista para el segmento Conversaciones que no se publican, donde despejó todas las interrogantes acerca de su actual estado de salud físico y mental.

“Fui llevado en contra de mi voluntad al centro Tía Panchita. Me sedaron en mi casa con una inyección. Cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros $2,000 dólares por información para salir de ahí, pero nada sucedió y estuve 11 meses en aquel sitio. Eso me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, fue bastante difícil”, expresó.

Chyno Miranda en una entrevista para ''Conversaciones que no se publican'' pic.twitter.com/FfVvQKJyZF — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 21, 2022

A sus 38 años, Miranda reconoce que lo más complicado fue no poder reunirse con sus seres queridos ni saber nada de ellos hasta rehabilitarse.

“Viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso. Estuve 50 días sin ver a mi familia e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron. Dentro me inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato para tranquilizarnos a todos“, subrayó.

Después de su amargo pasaje, el Chyno Miranda tiene muchos deseos de volver a los escenarios para reencontrarse con sus fans y sorprenderlos con nuevos éxitos musicales, pero le queda claro que debe ir poco a poco y no volver a bajar la guardia con respecto a las adicciones.

“Quiero seguir cantando, como Chyno, me gustaría cantar con Nacho otra vez”, concluyó.

