“Están terminando la negociación”: Andrés Lillini confirma la posible salida de Luis Malagón con rumbo a Club América

El Club América saldrá al mercado para buscar un nuevo portero tras la salida de Guillermo ‘Memo’ Ochoa, y el jugador que ha escogido la directiva es Luis Malagón, meta actual del Club Necaxa dirigido por Andrés Lillini.

Es por este motivo que en rueda de prensa tras el partido ante Pumas en la Copa por México 2022, que culminó con insípido empate sin goles, Andrés Lillini, el entrenador de los Rayos, habló sobre el guardameta de 25 años de edad y reveló que tiene buena posibilidad de cambiar a Aguascalientes por la Ciudad de México para así llegar al conjunto de Fernando ‘Tano’ Ortiz.

“A Malagón no lo llevé ni a la banca: la directiva me dijo que está terminando la negociación con América, entonces optamos por no arriesgar al jugador porque me dijo el presidente que él está llevando la negociación y que está avanzada”, comentó.

Por su parte, con la salida del guardameta, Andrés Lillini confirmó que buscarán a un nuevo elemento mexicano, pero que esto se realizará hasta que sea oficial la partida al América del medallista de bronce con el Tri Sub-23 en Tokio 2020 con Jaime Lozano.

“El presidente me dijo que una vez cerrada la negociación de Malagón, vamos a buscar un portero nacional, no extranjero. Los chicos que vienen de básica son muy chicos, tienen 17 años, buenos arqueros, pero la directiva va a hacer el esfuerzo de traer a alguien nacional pero una vez que esté terminada la negociación”, detalló.

Solo el tiempo nos dirá que sucederá con la historia de los dos guardametas nacidos en México de cara al Clausura 2023 de la Liga MX y si este cambio entre Las Águilas y los Rayos se realizará sin ningún problema mayor.

