¿Usas el despertador para levantarte? Si tu respuesta es sí es que estás crónicamente cansado

Si has tenido que apagar el despertador dos o tres veces antes de levantarte de la cama esta mañana, no pienses que eres un caso único. Un grupo de investigadores ha descubierto que es una tendencia más habitual de lo que se pensaba y apuntan que no significa que tengas más sueño que el que se levanta al primer sonido.

Investigadores de la Universidad de Notre Dame descubrieron que el 57 % de los trabajadores administrativos adultos asalariados y con pleno empleo posponen sus alarmas. El estudio fue publicado en la revista Sleep y sugiere que quienes utilizan un despertador para despertarse están más cansados ​​que quienes se despiertan de forma natural.

Es la “primera vez” que se estudia la siesta en una gran población. “La mayor parte de lo que sabemos sobre la siesta se obtiene de datos sobre el sueño, el estrés o comportamientos relacionados. Despertadores, teléfonos inteligentes, todos tienen botones de repetición”, dijo el doctor Stephen Mattingly, autor principal del estudio.

El estudio encuestó a 450 adultos, quienes trabajaban a tiempo completo, y recopiló datos que miden la duración del sueño y la frecuencia cardíaca a través de dispositivos portátiles. Se descubrió que aquellos que pospusieron sus alarmas experimentaron más trastornos del sueño, y las personas que se despertaron naturalmente durmieron más y bebieron menos cafeína durante el día.

Dormir más nos mantiene en estado de alerta

Las mujeres tenían un 50 % más de probabilidades de dormitar que los hombres y los noctámbulos eran más propensos a presionar el botón de repetición y eran los más cansados.

El uso de una alarma interrumpe el ciclo de sueño natural de una persona, lo que puede hacer que se sienta más atontada en comparación con quienes se despiertan solos, dijeron los científicos. Las personas también tienen diferentes hormonas que circulan en el cuerpo cuando duermen profundamente en comparación con justo antes de despertarse de forma natural.

“Cuando te despiertas de un estado de sueño REM, tu cerebro está en la mayor parte del camino para estar completamente despierto. Los niveles de hormonas que circulan en esa etapa van a ser diferentes que cuando estás en un sueño profundo”, compartió Mattingly.

Los investigadores dijeron que despertarse naturalmente hace que el cuerpo experimente una respuesta de estrés que nos hace sentir más alerta, y usar una alarma evita esa respuesta natural de estrés, lo que inevitablemente interrumpe un ciclo de sueño.

“Ahora tenemos los datos para demostrar qué tan común es dormir, y todavía hay mucho que no sabemos. Mucha gente está dormitando porque está crónicamente cansada”, dijo Mattingly. “Si solo una de cada tres personas duerme adecuadamente, eso significa que muchos de nosotros estamos recurriendo a otros medios para controlar la fatiga”.

Mattingly también señaló que dormitar podría tener beneficios, como estar más alerta cuando se pone al volante para conducir al trabajo y reducir la dependencia de la cafeína.

“No es uniformemente malo, similar al estrés. Un poco de estrés es bueno, es por eso que tenemos la respuesta de lucha o huida”, admitió Mattingly. “Hay momentos y lugares para ello. Puede haber casos en los que presionar el botón de repetición sea realmente beneficioso”.

Usar una alarma es indicativo de que estás demasiado cansado

Aaron Striegel, profesor de informática e ingeniería en Notre Dame, dijo que “parte del enfoque de este estudio fue desmitificar lo que sucede con la siesta”. “La recomendación en contra de una alarma está bien fundamentada, pero por lo que podemos ver a partir de la fisiología y nuestros datos, despertarse con una alarma o presionar el botón de repetición y despertarse con dos o tres alarmas no hace mucho de una diferencia. Si necesita una alarma porque tiene falta de sueño, ese es el problema”.

El Centro para el Control de Enfermedades estima que uno de cada tres estadounidenses no duerme lo suficiente.

Los investigadores también dijeron que es necesario realizar más pruebas sobre los impactos negativos para la salud de posponer una alarma, pero el mejor consejo que pueden dar es dormir todo lo que su cuerpo necesita.

“No tenemos idea de los diversos grupos de edad, como los adolescentes, los hogares de bajos ingresos o cualquiera de las poblaciones que históricamente tienen más falta de sueño que los encuestados de este estudio”, admitió Mattingly. “Entonces, lo más probable es que esta sea probablemente una estimación conservadora de la población en general”.

