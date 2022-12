Alimentos de marcas de tiendas que amamos y algunos que no

¿El kétchup de Walmart es tan sabroso, por menos dinero, como el de Heinz? ¿El yogur de Costco es tan cremoso como el Chobani? Aquí te mostramos cómo se comparan 70 marcas de tiendas de alimentación con los productos básicos más icónicos que has comprado durante años.

By Trisha Calvo

La lealtad a los alimentos de marca puede ser muy fuerte. El 43% de los estadounidenses compran las versiones de la marca de la tienda menos costosas de marcas conocidas solo ocasionalmente o nunca, según una encuesta representativa nacional de CR de septiembre de 2022 de 2,519 adultos de EE. UU. (PDF). Pero nuestras últimas pruebas revelan que están cometiendo un gran error al dejar las marcas de la tienda en el estante.

Un panel de catadores expertos de CR evaluó a ciegas las principales versiones de marca de 10 productos básicos de la despensa: kétchup, verduras mixtas orgánicas congeladas, aderezo para ensaladas de ranch, pan integral, mantequilla de cacahuete, yogur griego natural sin grasa, frutos secos mixtos, sirope de arce, sopa de pollo con fideos condensada y cereal tipo Cheerios con miel, junto con sus contrapartes de marca de la tienda. Los productos eran de diez tiendas: Aldi, Amazon, BJ’s, Costco, Dollar General, Kroger, Target, Trader Joe’s, Walmart, y Whole Foods. (Algunas tiendas no tenían su propia versión de cada producto de marca. Costco no tiene su propio kétchup, por ejemplo).

Lo que CR descubrió es que muchas marcas de las tiendas saben tan bien como las marcas conocidas, o incluso mejor.

“De los 70 productos de marca de la tienda en nuestra prueba, el 76% sabía tan bien como la marca original”, dice Amy Keating, RD, quien dirigió la prueba. Igual de importante: ese buen gusto tuvo un gran precio. Comparamos la cantidad media que pagamos por todos los productos y descubrimos que las marcas de la tienda generalmente cuestan entre un 5 y un 72% menos por porción que las marcas reconocidas. Por ejemplo, el kétchup de marca propia que se vende en Aldi, Target y Walmart se consideró cercano al sabor de Heinz, pero costó alrededor de un 70% menos. En la categoría de aderezo para ensaladas, descubrimos que el aderezo ranch cremoso de Kroger sabía mejor que el de Hidden Valley y costaba aproximadamente la mitad del precio.

En lo que respecta al sabor, había algunas marcas de la tienda que no estaban a la altura de la marca original (aunque la mayoría eran más baratas). No obstante, en algunos casos la marca de la tienda cuesta más. Sigue leyendo para conocer toda la información sobre aquellas marcas que más disfrutarás al comer y por las que pagarás mucho menos.

Kétchup

El icónico kétchup Heinz, con diferencia, la marca de kétchup más vendida en los EE. UU., es una mezcla única de sabor picante, dulce y salado a tomate sazonado con cebolla y otras especias. Los kétchups Aldi y Kroger estaban un poco menos picantes y no tenían tanto condimento. La versión de Walmart estaba ligeramente sazonada, con un sabor dominante a tomate. Nuestros probadores pensaron que estos tres, junto con las versiones de Dollar General y Target, sabían muy bien. Y debido a que te ahorrarán entre un 62 y un 72% por porción, un fanático de Heinz podría estar igual de feliz con cualquiera de ellos. Los kétchups de Trader Joe’s y Whole Foods también eran buenos, pero tenían un sabor claramente diferente. A diferencia de Heinz, ambos tenían sabores fuertes de especias marrones (como pimienta de Jamaica y clavo) y sabían más como un cruce entre kétchup y salsa Worcestershire. La mayoría de las marcas de la tienda tenían de 20 a 30 mg menos de sodio que los 180 mg en una cucharada de Heinz, pero una cantidad similar de azúcares agregados que la salsa de tomate de marca.

Aderezo ranch

Con sabor a leche cortada picante, eneldo, cebolla, ajo y pimienta negra, Hidden Valley es el clásico aderezo ranch. La versión de Kroger es así también, pero con un sabor más a queso por lo que nuestros catadores pensaron que podría animar un poco más tu ensalada, por la mitad del precio. El sabor y la textura de la mayoría de las otras marcas de tienda eran similares a los de Hidden Valley, aunque un poco menos picantes y condimentados. El aderezo de Whole Foods era ligero y tenía un sabor agrio que dominaba la leche cortada y las especias. La versión de Trader Joe’s no sabía mucho a aderezo ranch; tenía ligeros sabores a mostaza y salsa. Tanto los aderezos de Whole Foods como los de Trader Joe’s eran ligeramente más bajos en grasas y calorías que los otros aderezos. Todos tenían de 240 a 290 mg de sodio, que es mucho para 2 cucharadas, así que ten cuidado con la cantidad que agregas a tu ensalada.

Vegetales mixtos congelados orgánicos

Más de 8 de cada 10 de las personas en nuestra encuesta que compran vegetales congelados dijeron que habían comprado una marca de la tienda, más que cualquier otro alimento sobre el que preguntamos. Y parece que tiene sentido. Todas las verduras orgánicas congeladas que probamos eran al menos tan buenas como las de la marca nacional Cascadian Farms. Todas ofrecen también más variedad, agregando judías verdes a las zanahorias, el maíz y los guisantes que obtienes de la marca, y la mayoría de ellas cuestan significativamente menos. Los vegetales de Whole Foods sabían mejor que las de marca, con una textura ligeramente crujiente y un agradable dulzor al maíz y los guisantes, pero cuestan más. Las verduras de Kroger eran de calidad similar a las de Whole Foods, pero sabían un poco más frescas que las típicas verduras congeladas y costaban un 21% menos que las de marca.

Pan integral

Todos los panes de marca de tienda que probamos sabían muy parecidos a los de la marca Nature’s Own, aunque todos tenían sabores y texturas un poco diferentes. El pan Nature’s Own es ligeramente masticable y húmedo. El de Aldi es un poco menos denso. Los panes de Kroger y Walmart son menos húmedos que los de Nature’s Own; El trigo integral de Kroger también es un poco más dulce. Target’s es una buena opción para los amantes del pan integral que prefieren la textura más aireada del pan blanco. Para un pan de trigo integral más denso, opta por los panes de Trader Joe’s o Whole Foods. Los valores nutricionales varían de un producto a otro, pero todos tienen al menos 2 gramos de fibra por rebanada y ninguno tiene más de 2 gramos de azúcares añadidos. Las versiones de Aldi, Target y Walmart tienen la menor cantidad de sodio (110 a 115 mg); Whole Foods tiene la mayor cantidad (170 mg por porción). Eso no es mucho, pero el pan es una de las principales fuentes de sodio en la dieta de los EE. UU. porque comemos mucho.

Mantequilla de cacahuete

Si te gusta comer mantequilla de cacahuete con una cuchara, es posible que puedas notar diferencias sutiles entre la marca clásica Skippy y varias marcas de la tienda. Aldi’s y Walmart’s eran un poco más espesas, y Kroger’s sabía un poco menos dulce, pero todas tenían un sabor similar a maní tostado y un nivel parecido de salinidad. El de Trader Joe’s era espeso y pegajoso, y tenía un sabor a cacahuete más fuerte. En un PB&J (sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada), probablemente no notarías ninguna de estas variaciones. Las marcas BJ’s y Whole Foods son de estilo natural, por lo que son más ligeras, un poco líquidas y no tan suaves. También tienen cero azúcares añadidos, por lo que son menos dulces que la marca y la de BJ’s tenía menos sabor a maní tostado. BJ’s también cuesta un 37% más que Skippy, probablemente porque es orgánica. Dos marcas que probamos no estaban a la altura: Dollar General’s y Target’s, que tenían un sabor a cacahuete menos tostado; Dollar General’s también sabía menos fresco.

Yogur griego

La encuesta de CR encontró que aproximadamente 4 de cada 10 compradores de yogur pasan por alto las marcas de las tiendas y eligen nombres como Chobani. Pero es posible que quieran reconsiderar esa decisión. Nuestros evaluadores determinaron que la mayoría de los yogures de marca de la tienda son tan buenos como el Chobani, y es posible que no notes ninguna diferencia, especialmente cuando los disfrutas servidos con aderezos o los usas en un batido. La marca Chobani era cremosa y tenía un buen equilibrio de sabor lácteo y acidez natural. El yogur de Whole Foods fue el que más se acercó a este sabor. (El yogur de Whole Foods cuesta un 6% más, pero es orgánico). La mayoría de las otras marcas tendían a ser un poco más agrias que Chobani o el yogur de Whole Foods, y algunas, como Costco y Amazon, eran un poco más espesas. Omite la versión de Kroger a menos que te guste un yogur realmente agrio. Todos estaban cerca nutricionalmente, y la mayoría tenía alrededor de 100 calorías, 17 gramos de proteína y el 15% del valor diario de calcio (1,300 mg) por porción de 6 onzas.

Frutos secos mixtos

Los paquetes de frutos secos mixtos, incluso los de marca Planter’s, tenían un 70% o más de almendras y anacardos combinados con otros tipos de frutos secos. En la de Planter’s, se podrían encontrar avellanas, nueces y pistachos. La marca era muy buena, pero algunas nueces estaban amargas y demasiado tostadas. Obtendrás un surtido más sabroso y ahorrarás mucho dinero al elegir la marca Costco o Walmart. Las nueces de Costco tenían menos pedazos rotos y un agradable sabor tostado. La mezcla contenía anacardos grandes y mitades de nueces de macadamia, además de almendras, nueces y nueces de Brasil. Los frutos secos de Walmart, con un precio un 21% inferior al de Planter’s, eran similares, pero incluían avellanas en lugar de nueces de macadamia. Trader Joe’s, con nueces pecanas, avellanas y nueces de Brasil, ofrecía los mismos ahorros y tenía menos sodio (20 mg), pero también más trozos partidos. Algunas de las nueces en los paquetes de Aldi eran amargas y las de BJ’s tenían un sabor menos fresco.

Sopa de pollo con fideos condensada

Esta famosa sopa de marca de Campbell’s tiene un buen caldo de pollo y abundantes fideos. Lo mismo ocurre con la versión de Aldi, que nuestros evaluadores consideraron mejor porque los fideos eran más delgados y firmes, y cuesta un 47% menos que la de Campbell. La sopa de fideos con pollo de Walmart tenía un sabor similar al de Campbell, y a 22 céntimos por porción fue la menos costosa en nuestras pruebas, pero los fideos estaban un poco blandos. Al igual que con muchas sopas enlatadas, el sodio es una preocupación, ya que la mayoría de las marcas que probamos rondan los 900 mg por porción de 1 taza. Kroger tiene 650 mg, pero nuestros evaluadores pensaron que el caldo era “soso” y algunos de los trozos de pollo tenían una textura blanda y esponjosa.

Sirope de arce

Nuestros catadores encontraron deliciosos todos los siropes que probaron, pero hubo diferencias sutiles en el sabor y la textura, y dos de ellos se destacaron. El sirope de marca de Butternut Mountain Farms era espeso y mantecoso con un fuerte sabor a arce. Pero los jarabes de BJ’s y Target sabían mejor, según nuestros evaluadores. Butternut tenía un toque de melaza, mientras que los otros dos tenían sabores más complejos, como caramelo (con un poco de coco en la versión de BJ’s). Target costó a nuestros compradores un 3% más, pero BJ’s fue un 17% más barato y además es orgánico. Para aquellos a quienes les gusta un sirope más ligero y de sabor más delicado, el de Costco orgánico, que cuesta un 25% menos que el de marca, fue la mejor oferta. La mayoría de las otras marcas de tienda cuestan casi lo mismo que Butternut.

Cereal de miel de avena (Honey Oats)

¿Puedes llenar tu tazón de cereal matutino con una imitación de Cheerios que sepa como si fuera real, pero cueste mucho menos? La respuesta es sí. Nuestros catadores capacitados detectaron sabores de miel y avena tostada ligeramente menos intensos en los Honey O de Trader Joe’s, pero estaban lo suficientemente cerca y costaban 25 céntimos por porción frente a 48 céntimos de Cheerios, aunque son un poco más altos en azúcares añadidos. Los de Walmart también se acercaron, mientras que los de Amazon y Kroger eran igual de sabrosos pero un poco más espesos y crujientes. La dulzura de Target era más afrutada que melosa. Omite los cereales Dollar General y Whole Foods, que tenían un sabor a avena menos característico que los Cheerios. Y Dollar General además tenía un sabor ligeramente jabonoso. El cereal de Whole Foods es orgánico y cuesta un 14% menos por porción, pero nuestros evaluadores encontraron que sus O son ligeramente duros con poco sabor a grano tostado.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.