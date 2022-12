Récord mundial: Estados Unidos alcanzó más de 100 millones de casos de Covid

Estados Unidos ha registrado oficialmente más de 100 millones de casos de Covid.

Según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) actualizados el jueves por la noche, EE.UU. alcanzó el hito del millón de casos de Covid el 21 de diciembre.

Esto convierte a Estados Unidos en la primera nación en informar casos totales de Covid de más de 1 millón, según muestran los datos del Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

El Dr. John Brownstein, epidemiólogo y director de innovación del Boston Children’s Hospital y colaborador de ABC News, dijo a esa cadena de noticias que si bien la marca de los 100 millones es trascendental, también es un conteo insuficiente.

“Obviamente, es un hito que significa la gran cantidad de transmisión que se ha producido en torno a este virus y la carga de población que hemos enfrentado”, dijo Brownstein. “Al mismo tiempo, reconocemos que los casos informados son absolutamente un conteo insuficiente, desde el comienzo de la pandemia, donde las pruebas eran inexistentes, hasta el cambio a las pruebas en el hogar, donde una proporción significativa de casos no se informó”.

Es probable no se informen los casos de Covid por varias razones, incluidas las personas que realizan pruebas en el hogar y no transmiten sus resultados a los funcionarios de salud pública, no saben dónde hacerse la prueba o las personas que eligen no hacerse la prueba en absoluto.

De hecho, entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, los CDC estiman que solo se informó una de cada cuatro infecciones de COVID-19 y probablemente hubo alrededor de 146 millones de infecciones durante este tiempo.

Los CDC aconsejan que los estadounidenses estén al día con sus vacunas y refuerzos contra COVID-19, así como con sus vacunas contra la gripe.

