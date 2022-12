Trasciende que Gerard Piqué está enojado con Shakira por irse con sus hijos en fecha importante

La separación entre la cantante colombiana Shakira y el ex futbolista español Gerard Piqué ha sido rápida y aparentemente sin complicaciones, pero como parte del convenio de divorcio se estipuló que ella se llevará de España a sus dos hijos a Miami, donde piensa residir.

A días de que esto ocurra, medios de comunicación de España han asegurado que Gerard está molesto con ella, ya que eligió una fecha distinta a la acordada. En este sentido, en el podcast ‘Mamarazzis’, se aseguró que la estrella del pop planeó dejar el país, entre el 7 u 8 de enero próximo.

De acuerdo con las conductoras de la emisión, Laura Fa y Lorena Vázquez, la intérprete de ‘La tortura’ ha cambiado de opinión sobre la fecha de su mudanza total, situación que Piqué, supuestamente, no está tomando nada bien, principalmente, porque tendrá menos tiempo para convivir con Milan y Sasha.

Según las anfitrionas del programa, el acuerdo de custodia firmado por el ex deportista y la cantautora refiere que ella puede llevarse a los menores a Florida después del Día de Reyes, pero ha trascendido que la partida podría darse antes de lo establecido.

El porqué Shakira está considerando mudarse antes de tiempo tiene que ver con el calendario escolar estadounidense, ya que en España el Día de Reyes es feriado y culturalmente muy importante para sus ciudadanos, por ello, los medios de comunicación de España aseguran que por esta razón el ex futbolista está molesto.

“Sus hijos siempre han celebrado la tradición de Reyes”, dijeron las conductoras de ‘Mamarazzis’. Las anfitrionas del segmento indicaron que en el acuerdo al que llegaron, Shakira está con los niños para celebrar Navidad, en tanto, Gerard pasará Año Nuevo con ellos.

A unas horas de que llegue la Noche Buena, no hay un posicionamiento de ninguno de los padres, por lo que lo informado en el podcast no está del todo confirmado, pero no se descarta que en los próximos días alguna de las dos partes emita algún comunicado para abordar el tema.

El pasado 8 de noviembre el ex futbolista, como la cantante emitieron un comunicado conjunto en donde informaron que ambos habían llegado a un acuerdo en el que, según ellos, garantiza el bienestar de los dos menores. La ex pareja añadió que su único desea es que Milan y Sasha puedan crecer en armonía y paz.

También te puede interesar:

–Shakira saca su línea de ropa inspirada en su ruptura con Piqué ¡Para adoloridos!

–Reviven video del supuesto coqueteo entre Shakira y Alejandro Sanz

–Shakira reveló cuál ha sido su mejor compañía para sanar su corazón roto