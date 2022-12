Tite fue víctima de robo en Brasil y en pleno asalto el ladrón criticó el desempeño de la selección en Qatar 2022

Brasil era una de las favoritas para campeonar en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, cayó en los cuartos de final ante Croacia. Un raro episodio se dio este sábado 24 de diciembre en la calles de Río de Janeiro cuando el exentrenador de la ‘Canarinha’, Tite fue asaltado y en mitad del robo el ladrón criticó el desempeño de la pentacampeona en la máxima cita balompédica.

De acuerdo con información del periodista Ancelmo Gois en su blog en el diario brasileño ‘O Globo’, el DT decidió salir a dar un paseo a las 6:00 de la mañana por Río de Janeiro, específicamente por el barrio de ‘Barra’ da Tijuca, una zona exclusiva y de alto standing de la ciudad. Al parecer, el objetivo de Tite era despejar la mente y pasar desapercibido, pero ocurrió todo lo contrario.

El seleccionador fue abordado por un hombre que lo increpó para robarle un objeto personal que hasta ahora no se ha conocido. En medio del atraco, el ladrón le increpó por la actuación de Brasil en Qatar 2022. Según la información, Tite no sufrió ningún tipo de agresión o daño físico.

Brasil en Qatar 2022

Brasil cayó en los cuartos de final en la tanda de penales ante Croacia. Ya en Rusia 2018, la ‘Verdeamarela’ también fue eliminada en esa misma instancia ante su similar de Bélgica. En la rueda de prensa posterior al partido con los balcánicos, Tite anunció que dejaría la selección por no poder cumplir con los objetivos.

“Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo. Como ya dije, acaba mi ciclo. Lo dije hace más de un año y medio y no soy un hombre de dos palabras. No estaba jugando para ganar y después hacer un drama para quedarme, cualquiera que me conozca los sabe”, dijo.

Tite fue nombrado entrenador de Brasil en 2016 y estuvo al frente durante 81 partidos de los cuales ganó 60, empató 15 y perdió tan solo en seis ocasiones. A nivel ofensivo, su selección anotó en 174 ocasiones y recibió 30 goles.

Ahora, el veterano estratega se encuentra en compañía de sus seres queridos en Río de Janeiro reflexionando sobre cuál será el siguiente paso en su carrera.

