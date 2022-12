Clive Davis habla del romance de Whitney Houston con la asistente Robyn Crawford

Acaba de estrenarse en Estados Unidos el filme “I wanna dance with somebody” sobre la vida de Whitney Houston, y ahora Clive Davis -amigo y descubridor de la cantante- se ha encargado de confirmar que ésta tuvo un romance con su asistente Robyn Crawford.

En una entrevista con Extra para promocionar la cinta Davis habló sobre el tema, tras los incesantes rumores que han corrido desde la muerte de la artista en 2012: “La película pone las cosas en claro: ellas tuvieron una aventura amorosa de adolescentes que duró un año…ha habido tantos artículos que han intentado rastrear desde su adicción (a las drogas) hasta el ser una lesbiana frustrada, así como que ella nunca salió con un hombre antes de que conociera a Bobby (Brown), lo cual es totalmente inexacto”.

Crawford siguió trabajando en el equipo de Houston y hasta acudió a su boda en 1992; hace tres años escribió un libro titulado “A song for you: my life with Whitney Houston” en el que dio detalles acerca del romance. En cuanto a la película biográfica Clive Davis fungió como productor y en la historia es interpretado por Stanley Tucci. La actriz británica Naomi Ackie lleva el rol protagónico.

