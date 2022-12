“La chica del clima”, Yanet García, enamora bailando con arriesgado look navideño de pezoneras doradas

Yanet García prendió fuego en redes sociales mientras les desea una feliz Navidad a sus millones de seguidores, ante quienes una vez más apareció bailando, pero a diferencia de las ocasiones anteriores presumió su torneada anatomía con un arriesgado look en el que lució un par de pezoneras doradas.

Luego de saltar a la fama como presentadora de televisión al frente de la sección del clima, la modelo mexicana sigue disfrutando del éxito que ha logrado a través de las redes sociales, por lo que no pierde la oportunidad de compartir mensajes dirigidos a sus admiradores, además de consentir a los más exigentes con acaloradas imágenes que resaltan la estilizada figura que ha logrado tras años de disciplina y un estilo de vida saludable.

Para celebrar Navidad con su peculiar estilo, la ex conductora de programas como ‘Gente Regia’ y ‘Hoy’, que también es conocida como “la chica del clima mexicana“, compartió en su perfil de Instagram un candente video en el que se lució bailando ante la cámara con unos ajustados leggins de látex color ojo, mientras que, en la parte superior optó por llevar únicamente unas pezoneras doradas con lo que terminó enamorando a millones de fanáticos.

Además de acumular más de medio millón de reacciones en forma de corazón, la influencer regiomontana de 32 años confirmó la aceptación de sus seguidores con una lluvia de cumplidos entre los que destacan aquellos en los que aseguran luce “espectacular” y “perfecta”.

Pero eso no fue todo por parte de la también estrella de OnlyFans, pues más tarde volvió a llamar la atención dentro del mismo perfil social con una fotografía en la que posó con el arriesgado look navideño, pero esta vez dio la espalda a la cámara para modelar la figura de infarto que ha enamorado a cerca de 15 millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Cabe señalar que la belleza de Yanet García ha quedado expuesta con otros reveladores atuendos, aunque también se ha dado tiempo de posar con su adorada mascota “Mamacita”, quien también es su fiel compañera y está cerca en cada lugar que visita provocando otro tipo de reacciones. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

