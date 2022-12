Sara Corrales sube la temperatura al lucirse en un microbikini azul tipo taparrabos

Sara Corrales no duda en presumir en sus redes sociales los resultados de sus arduas rutinas de ejercicios, y ahora subió la temperatura al máximo al publicar en Instagram una foto que la muestra luciendo sus músculos mientras usa un microbikini azul.

La bella actriz colombiana de 36 años se mostró muy feliz en fotos y videos en los que aparece celebrando las fiestas navideñas, y escribió un largo mensaje dirigido a sus fans: “Feliz Navidad para todos mis seguidores 🎄🎅🏼🎁. Gracias por todos esos mensajes hermosos que me mandan a diario, no saben cómo me recargan de amor y buena energía. Valoro mucho que se tomen el tiempo para escribirme tantas maravillas 🙌🏽🙌🏽🙌🏽. Aquí en estas fotos ando celebrando la navidad y por supuesto, bailando!!!! Si ya saben cómo soy…. Pa’Que me invitan jajajajaaajaja. Ojo: en el ultimo video obvio fui por “Edu” para sacarlo a bailar”. 🤣

Sara (quien lleva uno de los papeles protagónicos en la telenovela “Mi camino es amarte”) también se dejó ver en bikini y dentro de la piscina; ella practica el yoga desde hace varios años y publicó fotos que la muestran asumiendo varias complicadas poses. View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales) View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

