El ‘Dibu’ Martínez también mostró su faceta como DJ en una fiesta en Argentina (Video)

Emiliano ‘Dibu’ Martínez no para de ser noticia y tampoco deja de festejar, esta vez se hizo viral un vídeo en el que hacía de DJ en la celebración navideña de la Selección Argentina.

Emiliano Martínez aparece junto a Fer Palacio, uno de los DJs más populares de Argentina y con quién se mostró disfrutando y colocando música bailable para amenizar el rato.

El Dibu colocó un remix hecho por Palacio con aquella famosa frase que lanzó el portero en Copa América “Mira que te como”, cuando Argentina se impuso en los penales a Colombia.

Mientras Martínez hacia de DJ, los presentes sacaban sus teléfonos celulares para grabar el momento. Palacio subió el video y ya cuenta con casi 95 likes.

De igual forma el DJ posteó una foto con el portero de la Selección Argentina y una camiseta firmada por el ídolo de la Albiceleste y alcanzó más de 305 mil likes y otros Miles de comentarios.

“Navidad con el Dibu“, escribió el DJ argentino a través de su cuenta en Instagram, desde donde se le observó celebrando con parte del plantel sudamericano que se tituló campeón del mundo el pasado 18 de diciembre. View this post on Instagram A post shared by Fer Palacio (@ferpalaci0)

Los polémicos gestos en la celebración del Dibu Martínez han sido temas de conversación en todo el mundo, incluso en el DT del Aston Villa, equipo donde milita el argentino y con quien el entrenador español Unai Emery prometió que tendría una conversación cuando arribara al club.

