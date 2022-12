¿Es peligroso entrenar en climas fríos? Sigue los consejos de los expertos

Entrenar con frío no es lo más motivador del mundo, las temperaturas bajas hacen que tus músculos se sientan más dolorosos (en especial si no haces un buen calentamiento primero) y que te den ganas de quedarte en cama viendo series con una buena cobija, pero si en verdad quieres ver resultados, los días fríos son los mejores para hacer ejercicio.

De acuerdo con un reporte de Markham Heid, siempre y cuando tomes precauciones, las temperaturas frías pueden hacer que los entrenamientos sean más eficientes. Esto se debe a que el ejercicio produce calor corporal y el cuerpo tiene que trabajar más para regular esa temperatura. Hacer ejercicio en temperaturas más frías puede ayudar a que el cuerpo tenga un mayor rendimiento y mejor desempeño, que es lo que te ayuda a entrenar más duro y a conseguir resultados en menos tiempo.

Sin embargo, el doctor Gabe Mirkin, entusiasta del ejercicio y autor de The Healthy Heart Miracle, advirtió que el clima frío está asociado con un mayor riesgo de ataques cardíacos y complicaciones pulmonares.

“Si tiene una enfermedad cardíaca o pulmonar, es mucho más probable que muera en climas fríos que en climas cálidos”. Para evitar riesgos para la salud, siempre consulte con su médico antes de hacer ejercicio al aire libre en el frío, especialmente si tiene una afección cardíaca, dijo Mirkin. “Si tiene una enfermedad cardíaca, su médico probablemente le recomendará que no haga ejercicio al aire libre a temperaturas inferiores a 50 grados Fahrenheit”.

¿Cuáles son los beneficios de entrenar cuando hace frío?

No es que vayas a bajar de peso solo por hacer algunas sentadillas en el frío, pero entrenar en invierno ofrece algunos beneficios que no consigues en el verano, según reporta un artículo de Harvard Medical School.

El doctor Adam Tenforde, profesor asistente de medicina deportiva y rehabilitación en Spaulding Rehabilitation Network, afiliada a Harvard, explicó que el clima frío puede mejorar la resistencia. “En temperaturas más frías, su corazón no tiene que trabajar tan duro, sudas menos y gastas menos energía, lo que significa que puedes hacer ejercicio de manera más eficiente”.

Los estudios también han demostrado que hacer ejercicio en climas fríos pueden transformar la grasa blanca, específicamente la grasa que se encuentra en la zona abdominal y de los muslos, en “brown fat” que quema calorías.

Además, entrenar en invierno ayuda a que tengas un poco de exposición a la luz solar, lo que puede ayudar a prevenir la depresión estacional que algunas personas experimentan durante los meses de invierno debido a la falta de Vitamina D.

El ejercicio en climas fríos es seguro para la mayoría de las personas, pero se deben tomar precauciones para evitar cualquier problema, esto es especialmente importante para las personas que sufren de condiciones como asma o problemas cardíacos.

Consejos para entrenar

-Invierte más tiempo en el calentamiento

Al cuerpo le cuesta más calentarse en invierno, como a los coches. Si empiezas en frío puedes lesionarte ya que entrenar sin haber calentado de forma adecuada puede provocar daños en músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Es por eso que se debe dar mucha importancia a tu calentamiento.

–Sigue moviéndote

La manera en la que completas el entrenamiento es igual de importante que una preparación correcta. Una vez hayas terminado de correr, enfríate un poco durante unos minutos antes de meterte en un lugar caliente para estirar, para que los músculos no se agarroten. En invierno, los músculos se enfrían muy rápido, así que todos los desechos procedentes de la contracción no se pueden eliminar del flujo sanguíneo a tiempo. Como consecuencia se producen espasmos musculares e incluso lesiones si más tarde se han «roto». Si te esfuerzas al final de la sesión de entrenamiento, asegúrate de no sentarte o tumbarte después de estar exhausto; si lo haces la circulación se ralentiza muy deprisa y los músculos se tensan.

–Ponte ropa caliente

El hecho de que para entrenar en invierno es necesario llevar ropa abrigada es obvio. Sin embargo, es fácil subestimar las temperaturas, sobre todo cuando te has pasado el día dentro de algún sitio antes de entrenar o se levanta aire justo cuando ya estás en la calle. Vestirse cuando hace frío se hace mejor con el llamado «principio cebolla», que sugiere que te vistas por capas fáciles de quitar y que te permitan hacer cambios en la temperatura del cuerpo. Asegúrate de llevar suficientes capas y de que las extremidades están cubiertas, ya que irradian una gran cantidad de calor.

–Vigila la respiración

Cuanto más frío sea el aire, mayor es el estímulo a los bronquios, pulmones y membranas mucosas. Por un lado, el frío hace que los tubos bronquiales se estrechen, mientras que al mismo tiempo reduce la capacidad de las membranas mucosas para estar húmedas. La típica quemazón o irritación de garganta ocurre cuando se inhala mucho aire frío, lo cual causa una ligera inflamación, y es un signo claro de que hace demasiado frío para hacer ejercicio al aire libre. Presta atención a ello e intenta inhalar todo lo posible por la nariz y exhalar por la boca.

–Come muchas frutas y verduras

Asegúrate de ayudar a tu sistema inmunitario con una dieta equilibrada y rica en vitaminas y minerales. Las frutas y verduras deben ser la base de esa dieta. Cualquier tubérculo, todos los tipos de col y de ensaladas de invierno como la lechuga, la endibia o la achicoria roja deberían estar presentes en tus platos. Las frutas de invierno como las mandarinas, las granadas y todas las variedades cultivadas todo el año, como las peras y las manzanas, proporcionan una dosis extra de vitaminas para hacerte resistente al frío.

Sigue leyendo:

¿Eres más feliz cuando practicas ejercicios? Qué dicen los estudios