Franco Escamilla confesó el motivo por el que rechazó ir a Qatar 2022 a pesar de que iba a recibir un dineral

Para el Mundial de Qatar 2022 varias cadenas deportivas contrataron a comediantes o creadores de contenido para realizar coberturas del certamen ecuménico. El reconocido standupero Franco Escamilla reveló las razones por las que no fue a la Copa del Mundo a pesar de haber recibido grandes ofertas económicas.

Fue en una entrevista con la famosa Adela Micha, para La Saga, donde Escamilla confesó que tuvo varias ofertas para asistir a Qatar 2022. No obstante, no quiso precisar el nombre de ninguna cadena televisiva o empresa. El comediante manifestó que decidió rechazarlas porque su itinerario profesional estaba bastante apretado debido a su gira de comedia.

“Tuve cuatro ofertas, pero no digo quién. Costó trabajó porque casi te llegan con la maleta (de dinero) y así de ‘ay satanás’. El dinero es cabr**. Luego vi cómo estaba mi gira. Era viajar de Guadalajara a Ciudad de México, luego Qatar. Después a México, Santo Domingo, Puerto Rico, Miami, Nueva York y otra vez Qatar”, contó.

Otra de las razones por las que declinó el ofrecimiento fue el factor familiar sumado al contexto de las celebraciones navideñas. “Les dije ‘no, no puedo’. Hubo quien me dijo ‘te vuelo a tu familia’ y estaba tentador, pero no los iba a ver en Guadalajara ni en Qatar”, explicó.

Escamilla agregó a su relato que la determinación final de no asistir a Qatar 2022 se dio luego de una plática con su esposa Gabriela Salazar.

“Le dije a Gaby y nos pusimos de acuerdo en que no había cantidad. Le dije ‘me están ofreciendo esto’ y dices ‘es un ching* de dinero’ y me conviene porque es el Mundial. Yo nunca he vivido un Mundial. Jalo para el que sigue, el de México, Estados Unidos y Canadá. Me dijo ‘y si no eres tan famoso en ese entonces no me convienes’ y le dije que tenía la razón”, señaló.

Franco Escamilla es uno de los comediantes mexicanos con más presencia en redes sociales, donde ha logrado crecer por su creación de contenido y su faceta de Youtuber.

