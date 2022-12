Sara Corrales se muestra usando un trikini que deja al descubierto su abdomen de acero

Sara Corrales está cumpliendo 37 años, y para celebrarlo complació a sus seguidores en Instagram con una foto en blanco y negro que la muestra usando un ajustado trikini, el cual dejó al descubierto su abdomen de acero.

En esta fecha tan especial para ella la actriz colombiana hizo uso de su cuenta de esa red social para mostrar una colección de fotos, entre las que destacan las que la muestran ejercitándose en el gimnasio y una en la que modela un microbikini de color azul.

Sara lleva uno de los roles estelares en la telenovela “Mi camino es amarte”, y durante los descansos de las grabaciones sale a tomarse fotos en las que presume sus múltiples tatuajes, que forman parte de la caracterización para su personaje. Ella lució su figura usando un top blanco y leggings estampados, incluyendo junto a las imágenes que compartió el mensaje: “Si fuéramos conscientes de que todo lo que estamos viviendo es parte de nuestro aprendizaje, aprenderíamos a disfrutar más cada cosa de la vida, a bendecir, a amar, a soltar, y a AGRADECER!” 🧡🧡🧡 View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

