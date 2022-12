En la playa y de rodillas Sara Corrales luce su retaguardia usando un ajustado traje de baño negro

Sara Corrales gana cada día más seguidores en Instagram, y ahora decidió complacerlos con una fotografía que la muestra en la playa, posando de rodillas y usando un ajustado traje de baño negro con el que lució al máximo su retaguardia.

La bella actriz colombiana de 36 años no pierde oportunidad para ir al gimnasio y realizar sus rutinas de ejercicios, compartiendo videos en esa red social. Ella posó muy sexy usando leggings estampados y luciendo su cabello rojizo con el siguiente texto como complemento: “Si fuéramos conscientes de que todo lo que estamos viviendo es parte de nuestro aprendizaje, aprenderíamos a disfrutar más cada cosa de la vida, a bendecir, a amar, a soltar, y a AGRADECER!” 🧡🧡🧡

A Sara le encanta tomarse selfies y publicarlas en Instagram junto con un recuento de lo que hizo en la semana, luciendo su figura tanto en outfits deportivos como en otros más formales, como uno compuesto por pantalones de vinil y top negro. El mensaje que escribió fue: “Esta soy yo en algunas de mis facetas. 😃. Amo mostrarme como soy, real, sonriente, unas veces muy elegante, otras veces tierna y hogareña, en momentos muy espiritual, en otros muy bailarina, en fin, eso es lo bello de la vida, vivir al 100 todos tus matices, vibrar con cada cosas qué haces”. View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales) View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

