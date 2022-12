Bella Thorne recordó cuando un director la acusó de haberle coqueteado

Bella Thorne se convirtió en una estrella de Disney Channel a muy temprana edad, como protagonista del programa “Shake it up”. Ahora es tanto actriz como productora y directora de filmes, pero cuando tenía 10 años se enteró de que un director se mostró incómodo al argumentar que ella, supuestamente, le había coqueteado.

Entrevistada en el podcast de Emily Ratajkowski, Bella -quien ahora tiene 25 años- habló del incidente: “Una vez un director me dio su opinión y yo tenía 10 años. El director de casting llamó a mi agente y el agente llamó a mi madre, y ellos no entendían nada, pues le dijeron: ‘¿Entonces ella no está avanzando en el proceso porque el director sintió que estaba coqueteando con él y lo hizo ponerse realmente incómodo?¿De qué m****a estás hablando? ¡Tiene 10 años! ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué?’, dijo mi mamá. Estás en una sesión con el director y realmente no puedes decir o hacer mucho. Haces la escena, saludas y te vas. No hay tiempo para que me siente en tu regazo o te haga sentir incómodo. ¿De qué m****a estás hablando?”

Thorne también contó lo difícil que fue para ella ser una niña actriz, estando a todas horas en el ojo público, y que en la compañía Disney estuvieron a punto de despedirla cuando se puso un bikini durante una sesión de fotos en la playa. Hasta la fecha ha recordado varias veces el incidente con ese director: “Intento encontrar la culpa en mí misma, como ‘¿qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste para que se sintiera así?’ Y cada vez me digo: ‘Bella, basta’. Incluso ese pensamiento se está convirtiendo en parte del problema. Ni siquiera pienses eso'”.

