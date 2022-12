César Montes tiene la responsabilidad de continuar con el gran legado de los mexicanos en el Espanyol

El Espanyol ha incorporado recientemente al central César Montes hasta el 30 de junio de 2028, un nuevo futbolista mexicano que engorda una lista de compatriotas que han pasado por la entidad catalana, habitualmente dejando un buen sabor de boca en el club.

La lista la forman los futbolistas Diego Reyes, Héctor Moreno, Taufic Guarch, Francisco Palencia y Germán Villa. Además, el equipo blanquiazul también ha estado dirigido por Javier Aguirre y su mano derecha, su compatriota Alfredo Tena, conocido popularmente como el ‘Capitán Furia’.

Diego Reyes militó en el Espanyol en la temporada 2016-17 con un balance de 35 partidos jugados, 33 de ellos en el once inicial. El central llegó cedido al RCDE Stadium procedente del Oporto portugués y no continuó en Barcelona una vez terminado el préstamo. Era uno de los baluartes en defensa. Diego Reyes muito cobiçado.

Excelente temporada no Espanyol está a agitar o mercado. #SomosPorto pic.twitter.com/NGxQclMXTL— Somos Porto (@somosporto1893) June 8, 2017

Héctor Moreno jugó cuatro campañas como blanquiazul (2011-12, 2012-13, 2013-14 y 2014-15). Titular indiscutible en la zaga, el de Culiacán fichó procedente del AZ Alkmaar neerlandés y volvió a Países Bajos, al PSV, una vez terminada su etapa como periquito, decidido a luchar por títulos y jugar la Liga de Campeones. Héctor Moreno: en 2011, Moreno salió de Países Bajos a Barcelona para fichar con el Espanyol. El canterano puma tuvo 4 temporadas de buen rendimiento con los periquitos.



Jugando 136 partidos, haciendo 7 goles y 6 asistencias. pic.twitter.com/toJDXMd8IR— Pambol Azteca (@Pambol_Azteca) December 24, 2022

El delantero Taufic Guarch es otro de los mexicanos que hizo las maletas para vestirse de blanquiazul, aunque en su caso fue para reforzar al Espanyol B sin pasar al primer equipo. El atacante, en el que muchos habían puestos notables esperanzas, jugó un año cedido por el Tecos en el filial. Taufic Guarch: tras un buen mundial sub 20, el ex de Tecos fue fichado por el Espanyol para su filial. Taufic no logró la consolidación y volvió en 2012 a Tecos. pic.twitter.com/X536qX53eu— Pambol Azteca (@Pambol_Azteca) December 24, 2022

Paco Palencia es un nombre muy recordado entre los aficionados más veteranos del Espanyol. El delantero reforzó el equipo catalán en la campaña 2001-02, disputó 30 partidos en LaLiga, 18 de ellos como titular, y firmó seis dianas. Llegó cedido por el Cruz Azul y solo estuvo una temporada. 👀 Hay un compatriota que también os quiere dar la bienvenida a nuestro Club, mexicanos… ¿Os suena un tal Paco Palencia? 🫡🇲🇽 #RCDE pic.twitter.com/OpwAaBzy4r— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 27, 2022

Cierra esta lista de futbolistas Germán Villa. El centrocampista de Ciudad de México vivió una etapa fugaz en el cuadro periquito, jugando únicamente doce encuentros, todos en el once inicial, en los que vio cuatro amarillas y una roja en el curso 1998-99. Liga Española.

Temporada 1998 – 1999.

Olímpico Lluís Companys.

Espanyol 1 – 2 Barcelona.



German Villa marcando de cerca a Rivaldo. Para el final de la campaña Rivaldo seria galardonado con el premio del mejor jugador con el trofeo EFE. Y seria segundo lugar por el Pichichi. pic.twitter.com/yKpJo0R5WL— Uniformes Selección Mexicana (@UniformesSelec1) May 10, 2021

Más cercano en el tiempo está la etapa de Javier Aguirre, junto a Alfredo Tena. El entrenador llegó al banquillo del Espanyol en noviembre de 2012 y, bajo su batuta, el equipo evitó el descenso. El técnico estuvo un curso más antes de dejar definitivamente la disciplina blanquiazul. Una de las mejores etapas de Héctor Moreno en Europa fue con el Espanyol, dirigido por Javier Aguirre.



Es un fichaje perfecto para lo que necesita Rayados:



Calidad

Experiencia

Liderazgo



Y además es mexicano y el entrenador lo conoce perfecto.



De 10 puntos la contratación. pic.twitter.com/cCvcr1aitU— Edu Torres (@edutorresr) June 8, 2021

