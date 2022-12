Pelé: el emotivo mensaje de Kely Cristina do Nascimento, una de las hijas del legendario futbolista brasileño

Los “momentos felices son eternos”, afirmó este martes una de las hijas del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, en un mensaje publicado en las redes sociales desde el hospital en que acompaña al tricampeón mundial, cuyo delicado estado de salud es motivo de preocupación.

El nuevo mensaje de Kely Cristina do Nascimento acompaña una antigua fotografía en la que el por muchos considerado mejor futbolista de todos los tiempos aparece al lado de algunas de sus hijas en una fiesta de gala del Instituto Pelé Pequeño Príncipe, una fundación dedicada a la investigación en salud para niños y jóvenes.

“El tiempo vuela, los momentos felices son eternos”: el mensaje de una de las hijas de Pelé desde el hospital pic.twitter.com/f0xsxG0DZs — CARLOS PÓLIT FAGGIONI (@polit_faggioni) December 28, 2022

“El tiempo vuela… (pero) los momentos felices son eternos”, asegura la hija del exfutbolista sobre la antigua fotografía en que Pelé aparece junto a Kely Cristina y Jennifer, dos de las hijas de su primer matrimonio, y a Flavia, fruto de su relación con otra mujer con la que no llegó a casarse.

Gran parte de los hijos y nietos de Pelé, así como su esposa, han pasado los últimos días reunidos en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en donde el exfutbolista de 82 años está internado desde el 29 de noviembre.

El delicado estado de salud del tricampeón mundial acapara la atención en Brasil desde el pasado miércoles, cuando el Albert Eintein informó de un empeoramiento del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021 y dijo que Pelé está recibiendo cuidados relacionados con “disfunciones renales y cardíacas”.

Pelé fue hospitalizado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia que recibía desde que en septiembre del año pasado le detectaron el tumor de colon. Pele saying goodbye to his daughter 💔 pic.twitter.com/kdQUKRCQBL— Mohammed Jammal (@whitenigerian) December 27, 2022

Días después, el hospital informó de que le estaba tratando también por una infección respiratoria que, según sus hijas, padeció a consecuencia de una infección de la covid-19.

