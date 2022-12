Lionel Messi vs. Kylian Mbappé, ¿conflictos en el PSG luego del Mundial de Qatar 2022?

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, no cree que la final del Mundial de Qatar entre Francia y Argentina y la posterior celebración de los “albicelestes” vaya a enturbiar la relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, rivales aquel día y compañeros en su club.

“No creo que haya nada. En la celebración de los argentinos, no me corresponde a mi comentar lo que hizo el portero“, dijo Galtier en referencia a los gestos de Emiliano “Dibu” Martínez tras ganar el trofeo.

Ptdrr après Lewandowski, Kyllian Mbappé prend sa dose aussi.

Dire que c’est Messi le gentil et Cristiano Ronaldo le méchant😹😹 pic.twitter.com/0CKCLeEfIo — Sadikh 🇸🇳 (@filosofbaol) December 23, 2022

“Leo no tuvo un mal comportamiento y en los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene con Kylian es buena“, agregó.

“El comportamiento de su portero es otra cosa, no lo voy a comentar. Pero Kylian tuvo una buena actitud, estaba decepcionado por la derrota pero fue a felicitar a Leo con mucha clase. Creo que eso es bueno para el deporte y para el equipo”, aseguró.

Messi ❤️ Mbappé pic.twitter.com/Nc2NEq8kdf— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 19, 2022

Insistió en destacar la actitud del delantero francés sobre el terreno de juego del estadio de Lusail tras la victoria argentina en la tanda de penaltis de la final.

“Lo que yo vi es que Kylian y Leo se dieron la mano sobre el césped. Son dos jugadores que se respetan mucho. Quiero destacar la actitud de Kylian, que fue a felicitar a Leo y al entrenador argentino”, agregó.

