Lionel Messi podría influir en Luis Suárez para que rechace la oferta de la Liga MX

La posibilidad de que Luis Suárez aterrice en la Liga MX ha generado muchas expectativas. El goleador uruguayo es pretendido por Cruz Azul y su vínculo con La Máquina ha estado muy cerca de concretarse. Pero repentinamente surgió un factor clave que habría hecho que el “Charrúa” dejase plantado al conjunto mexicano: el consejo de Lionel Messi.

El vicepresidente del Gremio, Paulo Caleffi, fue el encargado de compartir esta presunta influencia de futbolista argentino. Caleffi habría sostenido algunas conversaciones con Luis Suárez y sus resultados fueron bastante positivos para el fútbol brasileño.

“La primera conversación fue más formal, hoy estuvo más sonriente, comunicativo, bromeando sobre Messi. Y el chiste era que Messi le estaba recomendando que viniera a jugar al Gremio“, indicó el directivo en una entrevista con Os Donos da Bola.

La decisión final de Luis Suárez

Se estima que en los próximos días el “Pistolero” tome una decisión sobre el nuevo club al que decidirá representar. El directivo aseguró que Luis Suárez estaría intranquilo, pues habría recibido presiones de México y Brasil para que dé su veredicto.

“El atleta lo definirá todo este fin de semana. Dijo que no puede descansar por eso, está siendo presionado por el club mexicano e incluso por Gremio porque quieren una definición. Entonces, golpeará el martillo hasta el final de la semana”, concluyó. Luis Suárez aceita proposta do Grêmio. O contrato será de dois anos e salário de R$ 1,5 milhão por mês. O clube terá ajuda de parceiros para pagar.



A intenção do clube gaúcho é anunciá-lo oficialmente amanhã, como presente de Natal para a torcida.



