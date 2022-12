Andrés Guardado le da la espalda a la Liga MX y la MLS: las intenciones para el futuro de la leyenda mexicana

Andrés Guardado es uno de los jugadores activos más emblemáticos de la Selección Mexicana. En el Mundial de Qatar 2022, el “Principito” jugó su quinta Copa del Mundo. Con 36 años de edad la carrera del mexicano podría tomar otros rumbos. Pero entre las pretensiones del azteca no está la Liga MX y la MLS.

Otros futbolistas como Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela y Héctor Herrera decidieron marcharse al fútbol de Estados Unidos cuando todavía podían entregar su talento en el Viejo Continente. A sus 36 años el regreso de Guardado a Concacaf podía ser previsible, pero sus intenciones serían seguir en el primer nivel del fútbol mundial.

“Soy el segundo más veterano del equipo después de Joaquin. Estoy en mi hogar, en mi casa. Me he empapado de beticismo durante todos estos años y ahora mismo no entiendo mi vida sin el Betis (…) Yo me veo bien. A lo mejor algunos no estarán tan de acuerdo, pero me siento con fuerzas, bien y contento. Ojalá pueda seguir siendo productivo para el equipo”, dijo Guardado en una entrevista recopilada por Fútbol Total MX.

La Liga MX y la MLS le respiraba en la nuca

Meses antes del inicio del Mundial de Qatar 2022 habían surgido algunos rumores que vinculaban a Andrés Guardado fuera del Real Betis. Equipos como el Club Atlas de la Liga MX y el Charlotte de la MLS habían tenido intenciones de hacerse con los servicios del mexicano. Pero con las declaraciones del experimentado mediocampista todo parece indicar que la prioridad está fuera del fútbol de Concacaf.

