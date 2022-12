Miguel ‘Piojo’ Herrera estuvo a nada de entrenar a la selección de Chile y reveló por qué se truncó todo

Miguel ‘Piojo’ Herrera es uno de los entrenadores que suena con fuerza para tomar las riendas de la selección de México. Sin embargo, el DT reveló estuvo a nada de dirigir al combinado de Chile, pero todo se truncó por una cláusula que no lo dejó irse a Sudamérica.

En una entrevista con la cadena sudamericana DirecTV Sports, Herrera se sinceró sobre la desconocida situación. “Tuve acercamientos con La Roja en algunas oportunidades, pero tenía una cláusula muy fuerte acá en México que impidió que se concretara. Fueron alrededor de tres conversaciones que tuve con gente de Chile”, expresó.

El estratega no ocultó la ilusión que le hacía tomar el mando de la doble campeona de América. “Me ilusionaba mucho estar en la selección chilena, tener esa cantidad de jugadores de nivel, hubiera sido extraordinario. Es más, yo fui a buscar a Humberto Suazo que acá se transformó en un ídolo en Monterrey”.

“Hay equipos muy importantes en Chile. Me da gusto ver la capacidad del futbol chileno. Podría dirigir a cualquier club de allá. Me gusta mucho observarlo, he visto varias veces su país para ver jugadores”, agregó.

El extenso diálogo dio para mucho e incluso Herrera se aventuró en opinar sobre jugadores chilenos en la Liga MX, como es el caso de Diego Valdés, para quien tuvo palabras de elogio.

“Diego Valdés es un jugador extraordinario. En América está atravesando un gran momento, tiene un buen disparo, tiene llegada, pisa las dos áreas, en un jugador determinante. Es el chileno más importante acá en México”, afirmó.

‘Piojo’ Herrera sin trabajo

Cabe recordar que el DT de 54 años se quedó sin trabajo poco antes del Mundial de Qatar 2022 al ser despedido de los Tigres UANL, a quien dirigió durante tres torneos y consiguió 31 victorias, 13 empates y 17 derrotas en 62 encuentros. Lo que se traduce en una efectividad de 57 %.

Ahora, el entrenador azteca declaró su deseo de asumir la dirección técnica de la Selección de México tras confirmarse la no continuidad de Gerardo ‘Tata’ Martino. De concretarse esa posibilidad, sería el segundo ciclo de Herrera al frente del Tri.

