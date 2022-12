Alexis Vega revela que descartó una oferta de Europa y dice “estar concentrado con Chivas” en la Liga MX

En los últimos días hemos visto como Guillermo ‘Memo’ Ochoa y César Montes han salido de México para así llegar a Italia y España, respectivamente. Sin embargo, ahora tras lo explicado por Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, pudimos ver visto un tercer abandono de la Liga MX para así llegar a Europa.

Esto sucedió antes de su extensión de contrato con el rebaño sagrado, pues con el equipo que estaba conversando se tenía planeado que tuviese seis meses de acción – y si rendía- continuará en el club, pero si no era así tendría que regresar a México en condición de cedido.

“Hay casos en donde a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara (al más alto nivel) y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano”, dijo Vega a Erick López en exclusiva para TUDN.

Siendo este el motivo por el cual no dejó el conjunto tapatío, pues el mismo Vega, quien estuvo en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de México explicó como es que no le ve el chiste a adelantar el sueño de estar en el viejo continente para luego regresar a suelo azteca tras poco tiempo.

“No le veo chiste ir a jugar seis meses en lo que tardas de adaptación presión y que te adaptes de la mejor manera y por situaciones de esas tomas las decisiones de no ir a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá”, confesó Alexis Vega.

Por otro lado, al hablar sobre el Mundial en donde México no tuvo la mejor participación posible, el ’10’ de Chivas habló sobre los ‘visores’, esos que en una Copa del Mundo hay por montones, pero él mismo explicó como es que no estaba al tanto de eso, sino que su objetivo era ayudar al equipo azteca para cumplir con los objetivos.

“Obviamente sabíamos que en la Copa del Mundo había visores de todos los equipos, pero sin duda alguna yo fui hacer mi trabajo para mí selección, fui a dar lo mejor para representar a mi país, no fui a hacer cosas extrañas para que un equipo me viera o para que los ojos estuvieran en mí, siempre estuvo presente en mi país mis compañeros y después el sueño está intacto de poder jugar en Europa”, explicó.

