Courtney Love revela que no actuó en la cinta “Fight club” por un conficto que tuvo con Brad Pitt

La cantante Courtney Love, de 58 años, dio a conocer que estuvo a punto de tener un papel protagónico en la cinta de 1999 “Fight club”, pero que fue “despedida” del proyecto debido a un conflicto que tuvo con el actor Brad Pitt tiempo atrás.

En una reciente entrevista con Marc Maron Love comentó que a finales de los 90 se negó rotundamente a que Pitt interpretara a su esposo Kurt Cobain (líder del trío Nirvana y fallecido en 1994) en un filme de corte biográfico. “No dejaría que Brad interpretara a Kurt” dijo, y agregó que a pesar de que se arrepintió de haber tomado esa decisión entonces, seguiría sin autorizar el proyecto.

“Mi amigo Cameron Crowe me dijo que Brad Pitt fue puesto en la Tierra para acosarme por Kurt, lo cual ha estado pasando desde 1996” agregó Courtney, quien tuvo una discusión con el actor y la cual considera la razón de peso para que no se le incluyera en “Fight club” (su personaje finalmente fue interpretado por Helena Bonham Carter). “Le dije: ‘No sé si confío en ti y no sé si tus películas tienen fines lucrativos. Son muy buenas películas de justicia social, pero…si no me entiendes, no entenderás a Kurt, y siento que no lo haces, Brad'”.

