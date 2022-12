Estafas con tarjetas de regalo: qué hacer si la que recibiste no tiene ningún valor

Las tarjetas de regalo siguen siendo uno de los obsequios más populares de esta temporada. Sin embargo, muchas personas que las reciben suelen ser víctimas de estafas y fraudes.

Según una encuesta de AARP se calcula que aproximadamente 26% de las personas se sorprendieron al notar que regalaron o recibieron una tarjeta de regalo con saldo cero.

Las estafas suelen ser complejas. Los ladrones suelen agarrar pilas de tarjetas de regalo de un estante, sin que nadie lo note y después quitan la cinta de seguridad en el reverso de cada tarjeta de regalo. Toman fotos o escriben el código secreto de activación. Ellos pueden remplazar la cinta de seguridad con una simular para que las tarjetas luzcan intactas.

Los estafadores pueden monitorear cuando se activan las tarjetas previamente “robadas”. Poco tiempo después de cargar la tarjeta usarán el código de activación.

El tema preocupa considerando la amplia cantidad de ventas derivadas de las tarjetas. La Federación Nacional de Minoristas proyectó que se espera que el gasto total en tarjetas de regalo alcance los $28,600 millones de dólares en 2022, en comparación con los $28,100 millones de dólares de 2021.

Entre las tarjetas de regalo más comunes se encuentran las de Amazon, Target, Walmart, seguida de tarjetas estilo tarjetas de crédito, como las que tienen logotipos de las marcas Visa y Mastercard.

Se estima que los compradores navideños adquieran entre tres y cuatro tarjetas de regalo y gasten cerca de $50 dólares en promedio para esta temporada, según la Federación Nacional de Minoristas.

¿Cómo evitar las estafas?

En caso de haber recibido una tarjeta de regalo, expertos aconsejan usarlas pronto y actuar de inmediato si hay problemas.

La directora de prevención de fraude de AARP para Fraud Watch Network, Kathy Stokes, dijo que en cuanto las personas se den cuenta que no hay saldo en la tarjeta se comuniquen con el emisor de la tarjeta o minorista donde la compró.

Stokes dijo que es importante actuar de inmediato tan pronto se descubra el fraude, ya que no siempre hay garantía que se pueda recuperar el dinero. En algunos casos, se puede volver a poner dinero en la tarjeta si el titular la registró previamente al momento de la activación.

Algunas reglas respecto al fraude son confusas. Una divulgación de un acuerdo de las tarjetas de regalo de U.S. Bank para Mastercard dice que se tendría “responsabilidad cero”, aunque cierto margen de maniobra en limitaciones. Dice que en caso que no se informe en los 60 días siguientes a la fecha de la primera transacción no autorizada es probable que no se recupere el dinero.

Las tarjetas de regalo de Mastercard vienen con “protección de responsabilidad cero” que mantiene al destinatario a salvo de compras no autorizadas en caso de robo o extravío después del registro.

Las probabilidades de recuperar el dinero ante una estafa de este tipo dependerán de algunas situaciones. Algunos consumidores reportaron que el saldo de sus tarjetas había sido gastado fuera del estado, lo que favoreció al esclarecimiento de su caso con el regreso del saldo, pero pasado un par de meses.

