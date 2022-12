LeBron James estalla y asoma su posible salida de Los Angeles Lakers: “No quiero acabar mi carrera a este nivel”

Los Angeles Lakers están teniendo una tormentosa temporada en la NBA. Al mal desempeño ahora hay que sumar la última bomba de LeBron James tras la derrota ante Miami Heat 112 – 98 en la noche del pasado miércoles. El ala-pívot dejó en el aire su continuidad con el equipo angelino.

Ante su antiguo equipo, James logró 27 puntos y nueve rebotes, aunque no fue suficiente para la victoria debido al bajo nivel del conjunto angelino. Solo seis jugadores anotaron. Tras el compromiso, la estrella estalló y lanzó unas incendiarias declaraciones que sembraron dudas sobre su futuro.

“No quiero terminar así mi carrera. Quiero volver a pelear por un campeonato porque puedo llevar a los equipos lo que necesitan”, dijo.

“Soy un ganador y quiero seguir ganando. Está en mi ADN desde que debuté en la NBA siendo un chico de Akron, Ohio. Y jugar a este nivel no está en mi ADN. Así que veremos lo que pasa después y como avanza mi carrera”, añadió en clara señal de descontento.

Ante Miami Heat se volvió a dar lo que ha venido siendo una constante durante la temporada, unos Angeles Lakers estancados. Muestra de ello es que la mejor racha de Los dirigidos por Darvin Ham es de cuatro victorias al hilo y se dio ante Sacramento Kings, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y San Antonio Spurs.

Con un mal inicio de la campaña, no fue sino hasta el mes de noviembre cuando parecía que Lakers había salido del foso, pero todo se trató de un espejismo. El equipo sigue padeciendo la irregularidad y la ausencia de Anthony Davis. Tras ganar a Orlando Magic, no pudieron con el ‘back-to-back’ de Florida vs. Miami Heat.

El conjunto angelino no está haciendo méritos para optar a los puestos de Play-In. Su récord actualmente es de 14 victorias y 21 derrotas, posicionándose como antepenúltimos en la tabla de la Conferencia Oeste. De momento superan a San Antonio Spurs y Houston Rockets.

