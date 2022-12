Mentiras de George Santos son un problema para republicanos, pero Kevin McCarthy lo necesita

Aunque ya hay investigaciones en contra del representante electo de Nueva York, George Santos, los líderes republicanos mantienen un extraño silencio sobre las mentiras que han salido a la luz.

En el caso del líder de la actual minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (California), el voto de Santos es esencial para lograr el liderazgo en 2023, debido a las divisiones entre republicanos.

No queda claro si después de la votación en enero, McCarthy tome una postura contra Santos, quien mintió en campaña sobre quién es en realidad, ya que inventó su pasado personal y su historial laboral y académico.

Tras revelaciones de The New York Times, The New York Post y otros medios, Santos enfrenta el escrutinio de la fiscalía estatal de Nueva York y del condado de Nassau, en Long Island.

Santos dijo que se graduó de Baruch University y que también fue a la Universidad de Nueva York (NYU), además de afirmar que trabajaba para Citigroup o Goldman Sachs.

Según un reporte de Politico, el futuro de Santos será determinado por los republicanos una vez que sea nombrado el presidente de la Cámara, el cual requiere 2018 votos.

De entrada, la representante Marjorie Taylor Greene (Georgia), parece creer las mentiras de Santos y lo defiende ante las críticas.

Sin embargo, el representante republicano electo Nick LaLota (Nueva York) ha pedido una investigación.

“Como hombre de la Marina que hizo campaña para restaurar la responsabilidad y la integridad de nuestro gobierno, creo que se requiere una investigación completa por parte del Comité de Ética de la Cámara y, si es necesario, la aplicación de la ley”, dijo.