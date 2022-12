Sylvester Stallone recuerda su experiencia al lado de Pelé en la película “Victory”

El fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ha hecho que muchas personas recuerden su experiencia en el cine, pues él siempre estuvo dispuesto a colaborar en diversos filmes como “The master and his method”, “Hotshot”, “A minor miracle” y “Birth of a legend”.

Sin embargo, el papel más importante que tuvo el astro del futbol en la pantalla grande fue un coprotagónico en la película de 1981 “Victory”, en la que compartió créditos con Michael Caine y Sylvester Stallone. El argumento de la cinta está basado en hechos reales, acerca de un partido de futbol entre prisioneros de guerra y las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial; Stallone interpretó al portero del equipo y “O Rei” a Luis Fernandez, la estrella en la cancha y quien, durante un momento decisivo, mete un gol con toda precisión.

En una entrevista para BBC en 2014 Sylvester contó una anécdota tras conocer a Pelé en el rodaje de “Victory” y lo que bastó para que el actor se diera cuenta de la maestría del brasileño como futbolista: “Fue uno de los momentos más bajos de mi vida. Me dieron una buena paliza. Todavía tengo un dedo roto tras intentar parar un penal de Pelé. Todos usaban un par de zapatos de la Segunda Guerra Mundial con puntas de acero, y el balón era como una bala de cañón, el doble de grueso y pesado que los balones de hoy…Él me dijo: ‘Mira, voy a meter el gol, te paras aquí, voy a meter la pelota ahí’, y yo pensaba: ‘Es futbol, ¿cuál es el problema? Es fácil’. Así que él patea el primero y yo oigo “tuf”….Ok, vamos de nuevo, hazlo otra vez. Entonces extiendo mi mano, me rompo el dedo, y el balón causa un hoyo en la red de la portería y rompe las ventanas que estaban cubiertas de alambres de donde estábamos filmando. Me dije: ‘Nunca diré eso otra vez'”, concluyó Stallone al bajar los brazos en señal de reverencia a “El Rey”.

