El mundo del fútbol recuerda a ‘El Rey’ Pelé tras su fallecimiento este 29 de diciembre

Una larga lucha con el cáncer ha vencido. Tras mucho tiempo peleando, se ha dado a conocer que falleció este 29 de diciembre de 2022 Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, a los 82 años.

Mediante las redes sociales, se conoció que el exjugador de fútbol nacido en Brasil había perdido la vida, razón por la cual el deporte rey comenzó a lamentar la irreparable pérdida sufrida no solo por el país carioca, sino por todos los amantes del deporte.

Uno de los equipos que rápidamente habló sobre este tema fue el Cruz Azul de México, conjunto que mediante las redes sociales dijo “Descanse en Paz, Rey Pelé” junto con un mensaje de fuerza para la familia del brasileño.

Descanse en Paz, Rey Pelé. pic.twitter.com/daq8uTWnC9— CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 29, 2022

Además, de forma conjunta, el FC Barcelona también habló sobre el fallecimiento de Pelé explicando como lamentaba su partida y lo consideró como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

“El Barça lamenta profundamente la muerte del “Rei” Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con él, el fútbol se hizo más grande. Descanse en paz”, dijo. El Barça lamenta profundamente la muerte del "Rei" Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con él, el fútbol se hizo más grande. Descanse en paz. pic.twitter.com/5UKXt2f56D— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 29, 2022

Por otro lado, otro de los equipos que también dio a conocer su lamento fue la Federación Colombiana de Fútbol, quien nuevamente mediante Twitter recordó al jugador y mando palabras de condolencias a la familia del jugador. La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de @Pele, gloria del fútbol sudamericano y mundial. Enviamos nuestras condolencias a la @CBF_Futebol , sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D. pic.twitter.com/QlhXnCT9Ik— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 29, 2022

Además, otro conjunto colombiano se expresó, siendo América de Cali uno de ellos: “Lamentamos el sensible fallecimiento de O Rei Pelé, el ídolo más grande del fútbol mundial. Inspiración de todos. ¡𝐋𝐞𝐲𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚!”, dijo en redes. Lamentamos el sensible fallecimiento de O Rei Pelé, el ídolo más grande del fútbol mundial. Inspiración de todos. ¡𝐋𝐞𝐲𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚! 👑⚽ pic.twitter.com/DH6BP6YKLl— América de Cali (@AmericadeCali) December 29, 2022

Además, en la misma red social, Iker Casillas, arquero retirado de la Selección de España y del Real Madrid, también lamentó la partida de Pelé: “Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé”, colocó Casillas. Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé pic.twitter.com/ImCCxxqZn8— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 29, 2022

Kylian Mbappé fue otras de las figuras que mandó su mensaje. El crack del PSG y de la Selección de Francia compartió una foto junto a Pelé diciendo que aunque nos había dejado, su legado nunca debe ser olvidado. “El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado”, dice su post. The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Otra estrella del PSG quien habló fue Sergio Ramos, defensor central que en la misma red social dijo como llamar ‘leyenda’ a Pelé se queda corto. Además, explicó como todo el fútbol le recordará por siempre. Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv— Sergio Ramos (@SergioRamos) December 29, 2022

Por otro lado, en Instagram, los mensajes para el fallecido jugador también dijeron presente, siendo la Selección de Brasil, esa que Pelé representó muchas veces y con la que ganó tres mundiales, una de ellas al decir que “Nuestro Rey del Fútbol fue el máximo exponente de un Brasil victorioso y vencedor que nunca tuvo miedo a las dificultades”. View this post on Instagram A post shared by Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Por otro lado, Santos de Brasil, equipo que contó con los servicios de Pelé en la liga local, se encargó de simplemente subir una foto de la corona, con la palabra “eterno”, haciendo así alusión a que siempre estará presente ‘El Rey’. View this post on Instagram A post shared by Santos Futebol Clube (@santosfc)

