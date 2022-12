Trump intentó despedir a su mayordomo por ayudar a los Biden a mudarse, Melania se opuso

El comité selecto que se encuentra investigando los disturbios del 6 de enero en el Capitolio hizo pública una transcripción de la entrevista que tuvieron con la ex secretaria de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, quien informó que el exmandatario Donald Trump intentó despedir a su exjefe de ujieres por intentar ayuda a los Biden a mudarse a su nuevo hogar.

De acuerdo con Grisham, Harleth tuvo un acercamiento con los miembros del equipo de transición de Biden después de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020 y les dio una carpeta con recursos, como planos para poder encargar muebles, para ayudar a la primera familia entrante.

Pese a que la ex secretaria de la Casa Blanca vio el acto del mayordomo de Trump como algo “normal”, el exmandatario no lo vio así, por lo que “realmente no se le permitió hablar con la gente de Biden”.

Cuando Trump y el exjefe de gabinete Mark Meadows se enteraron del contacto de Harleth con el equipo de Biden, el magnate dijo que “querían despedirlo de inmediato por tratar de facilitar ese tipo de transición”.

“Sintieron que lo que hizo Tim fue completamente desleal, y que no debían ayudar en absoluto, o él no debía ayudar en absoluto, y casi lo despiden por eso”, dijo Grisham al comité.

Sin embargo, fue la ex primera dama, Melania Trump, quien impidió que fuera despedido “intervino y dijo, ‘no, no lo van a despedir con tres semanas para el final’”.

Timothy Harleth era director de habitaciones del Hotel Trump International en Washington y Melania Trump fue quien lo eligió como ujier en 2017 y así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa “estoy encantada de que Timothy se una a nuestro equipo. Le seleccioné por su impresionante historial de trabajo y sus habilidades como gestor. Mi marido y yo sabemos que tendrá éxito en su papel vital dentro de la Casa Blanca”.