Uno de los “chicos malos” de Hollywood, Jude Law, festeja sus 50 años

David Jude Heyworth Law, mejor conocido como “Jude Law” está cumpliendo los 50 años de edad.

Jude Law nació en Lewisham, Londres, el 29 de diciembre de 1972. Aparte de ser actor, también es productor y director de cine y de teatro británico.

Es considerado como uno de los actores ingleses más conocidos y respetados en el cine de la industria de Hollywood.

Esto, gracias a sus participaciones en películas como: A.I. Inteligencia Artificial, Enemy at the Gates, El aviador, Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, Sherlock Holmes, Hugo, Sherlock Holmes: Juego de sombras, El Gran Hotel Budapest y King Arthur: Legend of the Sword. A menudo trabaja con el cineasta inglés Guy Ritchie.

Vida amorosa

Su vida amorosa empezó en 1996 cuando el actor se casó con la actriz Sadie Frost, a quien conoció durante el rodaje de Shopping, pero se divorció en el año 2003.

De esta unión nacieron sus tres primeros hijos, Raffery, en el 96, Iris, en el 2000 y Rudy en el 2002.

También fungió como padrastro de Fin Munro, quien es hijo de Frost, que tuvo con su primer esposo.

Posteriormente, fue compañera sentimental de la también actriz, Sienna Miller, con la que se conoció durante el rodaje de Alfie en el 2004. Pero salió a la luz una infidelidad de Jude con la niñera de sus hijos y esa relación se dio por finalizada en febrero de 2011.

En julio de 2009, se anunció que Jude Law se convertiría en padre por cuarta vez, luego de una breve relación con la modelo Samanthha Burke.

En el 2015 se convirtió en padre por quinta vez, de otra niña, llamada Ada, en lo que fue otra breve relación que tuvo con la cantante Catherine Harding.

Para el 2019, contrajo nupcias con la psicóloga Phillippa Coan, en lo que fue una ceremonia íntima. Llevaba una relación de noviazgo de cuatro años ala momento de casarse.

En mayo del 2020 anunció que estaba en espera de su sexto hijo y fue así como en septiembre de ese año se confirmó el nacimiento.

Su vida sentimental, en estos 50 años de vida, ha sido bastante escandalosa y seguida por la llamada “prensa rosa”.

