Ángela Aguilar se convierte en corista de su padre, Pepe Aguilar ¿Ya no será solista? | VIDEO

Pepe Aguilar no cesa de trabajar y esta vez tuvo una presentación más que especial en su querida Zacatecas. En donde ofreció un magno concierto con sus paisanos.

Fue así como los cientos de fanáticos del hijo de Antonio Aguilar llegaron puntuales para verlo y escucharlo y claro, también a su hija Ángela Aguilar, quien es inseparable de su padre y en esta ocasión no fue la excepción. Cabe destacar que, aunque sí tomó el micrófono, no puso un pie en el escenario, no al menos para interpretar la canción “Me vas a extrañar”.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver a la intérprete de “La Llorona” sentada tras bambalinas y muy al pendiente del desarrollo del concierto.

A lado de ella, estaban también su madre Aneliz Álvarez Alcalá y su hermano Leonardo, quienes estaban muy pegaditos por el frío de la temporada invernal. Por su parte, Ángela estaba muy bien abrigada y haciéndole los coros a su padre.

Ángela Aguilar acompañó a su padre, Pepe Aguilar, tras bambalinas en su concierto. pic.twitter.com/83ZrqYntex — Lo + viral (@VideosVirales69) December 29, 2022

“Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré… El amor de tu vida. Qué manera de cerrar el año, con este show en mi querido Jalpa, Zacatecas”, escribió Pepe Aguilar desde su cuenta de Instagram donde compartió la grabación.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, en especial la de su hija quien colocó tres corazones rojos. Como es clásico en la dinastía Aguilar, Ángela acompañó a su padre dentro y fuera del escenario, algo que les encanta a sus fans, pues las voces de los dos son un verdadero agasajo para ellos.

A través de las historias de la cantante de 19 años, compartió aspectos desde varios ángulos, teniendo como eje principal a su público fiel.

De igual manera, les presumió a sus millones de seguidores de Instagram las participaciones que tuvo a lado de Pepe Aguilar y en solitario, lo cual es un verdadero fenómeno, pues toda la familia es muy querida con el plus de ser su tierra aunque haya nacido en Estados Unidos.

